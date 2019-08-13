الأمن يوضح ملابسات قضية تعرض زوجة للضرب من قبل زوجها

عمان- الغد- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ملابسات القضية التي قامت احدى السيدات بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها للضرب من قبل زوجها، موضحا أن إدارة حماية الأسرة قامت باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حول التعامل مع هذه القضية بكل سرية وخصوصية وحسب النهج الذي تنتهجه هذه الادارة للتعامل مع قضايا العنف الاسري لحين توديع القضية للقضاء صاحب الولاية في الفصل في جميع القضايا.

وحول التفاصيل أكد الناطق الاعلامي انه بتاريخ 11/8 أدخلت الى المستشفى السيدة المشتكية على إثر ادعائها بتعرضها للضرب من قبل زوجها حيث باشرت ادارة حماية الاسرة التحقيق في القضية.

وبالاستماع لأقوال الزوجة أفادت بقيام زوجها واثناء وجودهما داخل المنزل بضربها بواسطة يديه على أنحاء متفرقة من جسمها، واحتصلت على تقرير طبي يشعر بوجود آلام في الرأس والصدر واسفل الظهر مع وجود كدمات في الوجه وكدمات في كلتا اليدين وكدمات في كلتا الساقين مع كسر في عظم الانف ونزيف في الأنف وحالتها العامة متوسطة.

وبنفس الوقت قام زوجها بمراجعة المركز الامني المختص مدعيا تعرضه للضرب من قبل اشقاء زوجته، حيث احتصل على تقرير طبي يشعر بوجود ألم بالرأس واسفل البطن وكدمات في الرأس وحالته العامة حسنة، كما وتبين دخول احد اشقاء السيدة المشتكية للمستشفى واحتصل على تقرير طبي يشعر بوجود ألم وانتفاخ بسيط بالصدر من الجهة اليسرى اثر كدمة، كما واحتصل شقيقها الاخر على تقرير طبي يشعر بوجود الم بالراس وحالته العامة حسنة.

واستكملت ادارة حماية الاسرة كافة الاجراءات وجرى تحويل القضية للمدعي العام، حيث اسند للزوج له تهمة الايذاء البسيط وقرر تركه وشانه في هذه المرحلة من التحقيق، كما واسند لشقيقي السيدة المشتكية تهمه الايذاء البسيط وقرر تركهما وشانهما.

وأكد الناطق الاعلامي سلامة كافة الاجراءات القانونية التي قامت بها ادارة حماية الاسرة في هذه القضية باعتبارها سلطة لانفاذ القانون وليست جهة للبت في هذه القضايا واصدار الاحكام المتعلقة بها، حيث ان القضاء وكما هو معلوم لدى الجميع هو صاحب الولاية الوحيدة في البت في القضايا واصدار الاحكام المتعلقة بها.