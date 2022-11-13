الأمن: 120 ألف مركبة خضعت للفحص الفني بالحملة الشتوية

أظهر التقرير المروري اليوم الأحد أن “نشامى” الإدارات عملت على الكشف المبكر على جميع طرق المملكة الداخلية والخارجية تجهيزاً للحركة العكسية من المحافظات باتجاه العاصمة وإزالة جميع العوائق أولاً بأول ضمن خطة مرورية شاملة بالتزامن مع متابعة مستجدات الحالة الجوية.

وأشار التقرير المروي لإذاعة الأمن العام إلى أن رجال المرور وضمن الحملة المرورية الشتوية للكشف الفني على المركبات والتأكد من جاهزيتها للمسير على الطرق خلال فحص الشتاء، أخضعوا 120 ألف مركبة للفحص الفني في مختلف مناطق المملكة منذ إطلاقها.

وأضاف التقرير أن عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة والرجوع للخلف بالإضافة لتغيير المسرب بشكل مفاجئ تسبب بوفاة ثلاث أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوه التقرير إلى ضرورة الابتعاد عن التتابع القريب والتقيد بالسرعة المقررة وعدم المسير قبل إزالة الضباب عن زجاج المركبة والمرآة بالكامل في ظل الظروف الجوية السائدة بمختلف أنحاء المملكة.

وتابع التقرير أن عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية من قبل سائق مركبة والانشغال بمشتتات الانتباه أثناء القيادة أدى إلى دهس شخصين أسفل جسر الفردوس وإصابتهما متوسطة.

وأكد التقرير المروري ضرورة التواصل مع رقم الطوارئ الموحد 911 في حال تعطل المركبة وعدم تركها ومغادرة المكان.

ودعا التقرير المروري السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه خلال القيادة، خصوصا في ظل الظروف الجوية المتوقعة مساء اليوم، وضرورة ترك مسافة أمان كافية أثناء التتابع واستخدام الأنوار الخافتة فيما يتعلق بالأضواء التي يتم استخدامها خلال الظروف الجوية، وعدم استخدام الضوء الرباعي أثناء المسير، خصوصا في حالات الضباب، إلا في حالات الوقوف المفاجئ أو الاضطراري فقط؛ تجنبا لإحداث إرباك للسائقين في مثل هذه الأجواء.

وعن المخالفات الخطرة، قال التقرير إن “نشامى” المرور متواجدون على مدار الساعة دون كلل أو ملل لمتابعة حركة السير وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة بالإضافة لضبط المخالفات الخطرة، حيث عمل تواجد “نشامى” المرور الخطرة على الطرق على ضبط عدد من المخالفات الخطرة، وكان أبرزها ضبط عدد من السرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة في منطقة العامرية الطريق الصحراوي تسير بسرعة 172 كلم/ ساعة.