الأمن: 8 آلاف مركبة تخضع للفحص الفني في أول أيام الحملة الشتوية

ذكر التقرير المروري على إذاعة الأمن العام اليوم الأربعاء، أنه وحرصاً على سلامة مستخدمي المركبات التي لم تجتَز الفحص الفني خلال الحملة المرورية الشتوية والتي أطلقتها مديرية الأمن العام يوم أمس، تم تثبيت إشارة خاصة عليها ضمن قواعد بيانات الأمن العام حتى يتم تصويب أوضاعها الفنية ومراجعتها لأي مركز من مراكز الإدارات المرورية (السير، الدوريات، والترخيص) لرفع الإشارة.

وأضاف التقرير المروري أن ما يقارب 8000 مركبة خضعت للفحص الفني في اليوم الأول للحملة الشتوية ضمن خطة مديرية الأمن العام للحفاظ على سلامة مستخدميها ومستخدمي الطريق.

وأشار التقرير إلى أن الاستهتار غير المبرر بحياة مستخدمي الطريق وحياة حدثين من قبل ذويهم أحدهما بعمر (15 عاماً) جرى ضبطهم أثناء قيادتهم مركبة شحن (قلاب) محملة بمادة الإسفلت وآخر بعمر (16 عاماً) يقود مركبة شحن أخرى في محافظة الزرقاء تم ضبطهم واتخاذ المقتضى القانوني بحق مالكي المركبات.

وتابع التقرير أن الرقابة المرورية المكثفة على الطرق ضبطت سائق مركبة يقود بسرعة 181 كم بالساعة خلال ساعات صباح اليوم، بالرغم من الحوادث المرورية اليومية القاتلة وبالتزامن مع بداية تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأكد مندوبا الإدارات المرورية أثناء عرض التقرير، أن المحطات الأمنية المنتشرة على كافة الطرق الخارجية على استعداد تام لتقديم المساعدات الإنسانية لمستخدمي الطريق، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية لأحد سائقي المركبات في محطة سهل الدبة، حيث كانت برفقته إحدى الفتيات تعاني من تشنجات وتم تقديم الإسعافات الأولية لها من قبل الدفاع المدني ونقلها إلى المستشفى.

وشدد التقرير المروري على ضرورة الابتعاد عن التصرفات الخاطئة أثناء القيادة؛ كالوقوف المزدوج على الطرق والذي يعيق الحركة المرورية ويعكر صفو المارة، بالإضافة إلى اعتبارها مخالفة مرورية وتؤدي إلى تسجيل نقطة مرورية بحق مرتكبها.

ودعا التقرير المروري السائقين إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 في حال حدوث أي عائق أو مشاهدة أي تصرف خاطئ على الطرق.