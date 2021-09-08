الأميران رعد ومرعد في مقدمة مستقبلي نشامى ونشميات البارالمبيك

عمان – الغد – كان سمو الأمير رعد بن زيد، وسمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد كبير الأمناء في الديوان الملكي، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقدمة مستقبلي نشامى ونشميات المشاركة الأردنية التاريخية والاستثنائية التي أنجزها الأردن في النسخة 16 لدورة الألعاب البارالمبية «بارالمبيك طوكيو 2020»، التي أسدل الستار على منافساتها الأحد الماضي بمشاركة قرابة 4400 لاعب ولاعبة يمثلون 163 دولة من القارات الخمس تنافسوا على 539 ميدالية ذهبية مخصصة لـ 23 مسابقة.

وحرص سمو الأمير رعد وسمو الأمير مرعد على التواجد عند بوابة الطائرة التي أقلت النشامى والنشميات قادمين من طوكيو عبر إسطنبول وصولا إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث نظمت اللجنة البارالمبية الأردنية استقبالا حاشدا يليق بالإنجاز الكبير الذي توج بـ4 ميداليات ذهبية لكل من الرباعين عمر قرادة، عبد الكريم خطاب، وجميل الشبلي وبطل ألعاب القوى أحمد هندي، مقابل برونزية واحدة لبطلة فردي كرة الطاولة المخضرمة ختام أبو عوض، وهو إنجاز وضع الأردن في المركز 33 بين 163 دولة (الرابع عربيا واول عرب آسيا)

وشارك في الاستقبال كذلك كوكبة من كبار المسؤولين في مقدمتهم ناصر المجالي أمين عام اللجنة وأ.د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية ونائب رئيس اللجنة سليمان الروسان وأمين عام اللجنة بالإنابة د. عامر الشعار وإبراهيم الحليق أمين الصندوق، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الشباب والأندية والمراكز التابعة للجنة البارالمبية وعائلات الأبطال وأسرة الإعلام الرياضي.

وثمن المستقبلون الإنجاز التاريخي الذي يشكل منعطفا كبيرا وإيجابيا في مسيرة ومستقبل اللجنة البارالمبية ويعزز مكانة الأردن في المحافل العالمية.

وبعد الاستقبال الكبير في مطار الملكة علياء، استقل النشامى والنشميات حافلة مكشوفة منطلقين في موكب حاشد وصولا إلى مجمع الأمير رعد بن زيد في منطقة عرجان حيث تواصلت الاحتفالات، ابتهاجا بهذا الإنجاز الكبير.

وزير الشباب يثمن الإنجاز

وحرص وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، على المشاركة في الحفل الكبير الذي نظمته اللجنة البارالمبية في مقرها بعرجان على شرف البعثة الأردنية العائدة من طوكيو، حيث التقى النابلسي رئيس وأعضاء اللجنة البارالمبية ورئيس وأعضاء البعثة الأردنية بحضور ناصر المجالي أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية.

وأثنى النابلسي على ما تحقق من إنجاز كبير يضاف إلى سلسلة إنجازات الوطن في كافة المجالات، ومؤكدا أن ما تحقق في بارالمبيك طوكيو، يتوج جهود أربعة عقود بذلت من منظومة اللجنة البارالمبية.

وثمن د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية ومها البرغوثي أمين عام اللجنة وأعضاء اللجنة وأسرتها، مبادرة وزير الشباب ودعمه واهتمامه وتأكيده على ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الشباب واللجنة البارالمبية.