الأميرة بسمة ترعى تخريج المشاركين في مشروع اكسس للغة الإنجليزية

عمان-الغد-رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال،الأربعاء، احتفلا بتخريج الفوج الرابع من مشروع ( Access ) للغة الإنجليزية، الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) من خلال مراكز الأميرة بسمة للتنمية، منذ عام 2015، بتمويل من السفارة الأمريكية.

وانهى 80 طالبا في الفئة العمرية من 13 إلى 15 عاما من محافظات المفرق والطفيلة 400 ساعة تدريبية على مدار العامين الماضيين، هدفت إلى رفع كفاياتهم باللغة الإنجليزية وتعليمهم مهاراتها المختلفة، ضمن البرنامج الذي يستهدف الطلبة المتفوقين دراسيا في المناطق النائية.

وحيّت سمو الأميرة بسمة، في كلمة مسجلة خلال الحفل عبر تقنية الاتصال المرئي، الطلبة الخريجين، مؤكدة أن اختيارهم للمشاركة في المشروع يعكس ما يتمتعون به من إصرار على التعلم وحماس لخوض التجربة، رغم صعوبة الظروف، وقدرة على على إكتساب المزيد من المهارات والخبرات لتطوير أنفسهم وتعزيز قدراتهم والاستعداد للمستقبل.

وأكدت سموها أن الخبرات، التي اكتسبها الطلبة خلال مدة تنفيذ المشروع، تعكس دور البرنامج في فتح آفاق جديدة للتعلم للطلبة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتطلعاتهم لتعلم ثقافة الآخرين.

كما أعربت سموها عن تقديرها للمعلمين والمعلمات، لما بذلوه من جهود لمساعدة الطلبة وتدريسهم وجاهيا أو عن بعد، مشيدة بدور السفارة الأمريكية لدعم المشروع.

وهنأ إيرن ويليامز من السفارة الامريكية، الطلبة الخريجين لما حققوه من نجاح خلال مشاركتهم في المشروع، مؤكدا حرص السفارة على الاستمرار في المساهمة في توفير فرص تعليم للشباب الأردني من خلال مشروع (Access) بالتعاون مع الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية.

ويهدف البرنامج إلى فع كفاءة الطلاب في اللغة الإنجليزية من خلال معلمين ومعلمات يتم اختيارهم وفقًا لمعايير وأسس محددة، يتم إخضاعهم خلال كل مرحلة، إلى جانب الساعات التعليمية، الى مجموعة من النشاطات الثقافية اللامنهجية والإثرائية في اللغة الإنجليزية والتقارب بين الثقافتين العربية والأمريكية وأنشطة خدمة المجتمع.

كما يتضمن البرنامج نشاطات متنوعة تسهم في تعزيز مهارات الطلبة والمعلمين، و تحفيزهم نحو العمل بروح الفريق لديهم، وحل المشاكل والتعرف على ثقافة الآخرين، من خلال الانخراط في حوارات ونقاشات باللغة الإنجليزية.