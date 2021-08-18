الأميرة بياتريس تتحدث عن تجربتها مع «عسر القراءة» وماذا لو ورثه طفلها المنتظر

لندن- تحدثت الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، بشكل مؤثر عن تجربتها مع عسر القراءة. وتقول إنه إذا كان طفلها الذي لم يولد بعد «محظوظاً بدرجة كافية» ليتم تشخيص إصابته به، فسترى ذلك على أنه «هدية»، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

وشُخصت حفيدة الملكة، البالغة من العمر 33 عاماً، والتي من المقرر أن تلد طفلها الأول في وقت لاحق من هذا العام، بصعوبة التعلم هذه، والتي يمكن أن تؤثر على القراءة والكتابة والتهجئة، عندما كانت في السابعة من عمرها.

لكن في حين أنها حصلت على دعم منذ سن مبكرة، كشفت بياتريس أنه «لم يجعلني أحد أشعر أنني أقل منه».

أشارت الأميرة إلى أن هذه الحالة هي «هدية» لأنها تشعر أنها قدمت لها مهارات مختلفة في الحياة، قائلة: «التفكير في مكاني الآن ومسار حياتي المهنية، فمعاناتي من عسر القراءة سمح لي بالنظر إلى الأشياء بطريقة جديدة والتوصل إلى حلول».

وتردد كلماتها عنوان كتاب رون ديفيس لعام 1994 «هدية عسر القراءة»، والذي أصبح أكثر الكتب مبيعاً على الفور، والكتاب المقدس للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة وأولياء أمورهم.

وكشفت الأميرة أن زوجها إيدو مابيلي موزي يعاني أيضاً من الحالة نفسها.

وقالت ابنة دوق ودوقة يورك: «إذا كان أي طفل، أو أي ابن إضافي، أو أطفال مستقبليين محظوظين بما يكفي لإصابتهم بعسر القراءة، أشعر بالامتنان الشديد لامتلاك أدوات مثل جمعية (هيلين آركيل) لمنحهم الدعم الإضافي».

وتابعت: «زوجي يعاني أيضاً من عسر القراءة… لكنني أرى ذلك حقاً هدية أيضاً».-(وكالات)