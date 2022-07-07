الأميرة دينا تلقي الكلمة الرئيسة في جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة

ألقت سمو الأميرة دينا مرعد، اليوم الخميس، الكلمة الرئيسة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2022 للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي مشاركة سموها في هذا المنتدى بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة كولين فيكسين كيلابيل، كخبيرة في القطاع الصحي، للحديث عن تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت الأميرة دينا إلى الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، خصوصا على المرأة، إذ أدت إلى ارتفاع في معدلات الفقر وانخفاض في معدلات التعليم، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة أعمال الرعاية الصحية غير مدفوعة الأجر والعنف المنزلي.

وأضافت أن الجائحة زادت من نسب إصابة المرأة بالأمراض المزمنة نتيجة لاتباع أنظمة غذائية غير صحية وقلة النشاط البدني، بالإضافة إلى تزايد نسبة التدخين.

ورأت سموها أن هذه النكسات جعلت تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 أمراً صعبا، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وبينما تبدأ مرحلة التعافي من الجائحة، أشارت الأميرة دينا إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتمييز بين الجنسين من خلال تعزيز القوانين والسياسات التي تعمل للمساواة في جميع القطاعات من أجل إعادة البناء بشكل أفضل.

يشار إلى أن هذه المرة الثالثة التي تلقي فيها سمو الأميرة كلمة رئيسة في الأمم المتحدة، حيث ألقت سموها الكلمة الرئيسة نيابة عن المجتمع المدني في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 في أول اجتماع رفيع المستوى حول الأمراض غير المعدية، ثم تم اختيارها مرة أخرى للتحدث عن التأمين الصحي الشامل في الاجتماع الثالث رفيع المستوى في عام 2018 بصفتها “مناصرة بارزة لجهود مكافحة الأمراض غير المعدية”.

ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى المنصة الرئيسة للأمم المتحدة التي تستعرض التقدم العالمي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 منذ اعتماد تلك الأهداف في سبتمبر 2015.

ويعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان “إعادة البناء بشكلٍ أفضل بعد جائحة كوفيد-19 مع تطوير عملية التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 “.

–(بترا)