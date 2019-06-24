الأميرة رحمة تستقبل وفد الجمباز العائد بذهبية آسيا

عمان – الغد – أشادت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، رئيسة اتحاد الجمباز، بالإنجاز النوعي الكبير الذي حققه المنتخب الوطني للجمباز في البطولة الآسيوية الثامنة للعبة، متمثلا في فوز نجم المنتخب الوطني أحمد أبو السعود بـ”ذهبية” مسابقة جهاز “المقابض”، في البطولة التي إستضافتها مدينة أولان باتار في منغوليا خلال الفترة ما بين 19- 22 حزيران (يونيو) الحالي.

جاء ذلك، خلال تواجد سموها في مطار الملكة علياء الدولي صباح اليوم، في مقدمة مستقبلي وفد المنتخب الوطني العائد من منغوليا، حيث نظم اتحاد الجمباز إستقبالا حافلا للوفد تقديرا لإنجازه الكبير، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الإتحاد أمينة السر نهى جتلا وعادل عودة ووليد الأسكر، وكوادر الإتحاد الفنية من مدربين ولاعبين، إضافة إلى أهالي اللاعبين وومثلي وسائل الإعلام.

وأثنت الأميرة رحمة على عطاء اللاعب أبو السعود، ومشاركة زميله اللاعب مجدي الحمود الذي حل في المركز الثامن من بين 61 لاعبا شاركوا على جهاز (بساط الحركات)، وكذلك جهود المدرب الأرمني للمنتخب الوطني للجمباز جورجن، الذي يقف وراء الإنجاز الذي تحقق آسيويا.

وأكدت سموها، أن ما تحققه رياضة الجمباز من إنجاز على المستوى الخارجي، هو ثمرة جهود مضنية تقوم بها أسرة اتحاد الجمباز من أعضاء مجلس إدارة ولاعبين وكوادر فنية وأهالي، وعلى مدار سنوات طويلة، من أجل تهيئة الظروف المناسبة من معسكرات ومشاركات داخلية وخارجية، والتي تساعد على الإرتقاء بمستوى هذه الرياضة الرشيقة والصعبة، والتي تحتاج إلى أقصى درجات الصبر والمثابرة.

وكان لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، قد إعتلى يوم الجمعة الماضي، قمة مسابقة جهاز (حصان المقابض) متفوقا على نخبة من أبطال اللعبة في القارة الصفراء، ضمن فعاليات بطولة آسيا الثامنة للجمباز الفني، والتي تحتضنها مدينة أولان باتار في منغوليا خلال الفترة ما بين 19- 22 حزيران (يونيو) الحالي.

بدوره اللاعب أبو السعود، عبر عن سعادته الغامرة بنيل ذهبية آسيا، وعن إعتزازه وتقديره لجهود سمو الأميرة رحمة وأسرة اتحاد الجمباز في دعم المنتخبات الوطنية، ومنحها فرص المشاركة والإحتكلك الخارجي.

وتتجه النية لدى اتحاد الجمباز نحو تنظيم حفل تكريمي للمنتخب الوطني، الذي شارك في البطولة الآسيوية بوفد ترأسه أمين صندوق الاتحاد المهندس صالح الغويري، وضم المدرب الأرمني لمنتخب الرجال جورجن، والحكم الدولي الاْردني منير صقر، إضافة إلى اللاعبين أحمد أبو السعود ومجدي الحمود.

يذكر أن اللاعب أبو السعود سجل في إنجاز لافت قبل ثلاثة أسابيع “درجة صعوبة” بإسمه في بطولة كأس العالم للتحدي للجمباز التي أقيمت في سلوفينيا، حيث من المنتظر أن تصادق لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للجمباز على هذا الإنجاز خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وفق ما ذكرته أمين سر اتحاد الجمباز والناطق الاعلامي نهى حتر.

وشارك في البطولة الآسيوية عدد كبير من نخبة من لاعبي القارة الصفراء الذين يمثلون دول: اليابان، كازاخستان، الصين، الصين تايبه، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، إيران، ماليزيا، إندونيسيا، أوزباكستان، قطر، باكستان، الهند، فيتنام، الفلبين، سنغافورة، تايلند، منغوليا إضافة إلى الأردن.