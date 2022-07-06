الأميرة رحمة تشيد بإنجازات الجمباز

خالد العميري

عمان – “انتوا رفعتوا راسنا.. عندما أشاهد العلم الأردني يرفرف في سماء كبرى المحافل الدولية وأسمع السلام الملكي يعزف، تدمع عيناي فرحا”، بهذه الكلمات أشادت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز، بالنتائج المميزة للاعبي ولاعبات الجمباز، والتي كانت آخرها ذهبية أحمد أبو السعود في بطولة آسيا بالدوحة.

وعبرت سمو الأمير رحمة، عن اعتزازها بالإنجازات التي يحققها أبطال الجمباز على مختلف الصعد، متمنية تحقيق المزيد من الإنجازات.

ونظم اتحاد الجمباز، حفلا أنيقا في قاعته بالمدينة الرياضية، أول من أمس، حضرته سمو الأميرة رحمة بنت الحسن ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية د.ساري حمدان، إلى جانب حشد غفير من أهالي اللاعبين وممثلي عدد من وسائل الإعلام المحلية.

وقدمت اللاعبة الصاعدة لمار الحوامدة بإشراف مدربتها الروسية أناستاسيازاكريوسكا، عرضا مشوقا في الجمباز الإيقاعي، فيما قدم لاعبو المنتخب الوطني عرضا منوعا للجمباز الفني، إلى جانب عرض الباركور بقيادة المدرب معتصم الغويري.

وقام نائب رئيسة اتحاد الجمباز وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية صالح الغويري بإلقاء كلمة على هامش الحفل، جاء فيها: “لقد خطونا خطوات متقدمة للأمام بشهادة الجميع، لا بد أن نشكر سمو الأميرة رحمة على اهتمامها المستمر برياضة الجمباز ودعم اللاعبين”.

وأشار: “أدخلنا لعبتي الباركور والجمباز الإيقاعي بتوجيهات مباشرة من سمو الأميرة رحمة، وانضمت لمار الحوامدة إلى اللاعبتين سارة صباح وتالين قمحيه نحو معانقة المجد في الجمباز الإيقاعي، نحن حريصون على التطوير والعمل بشكل مستمر”، لافتا إلى وجود معيقات تتمثل بشح الصالات المخصصة والمجهزة لرعاية مواهب الجمباز.

وفي ختام الحفل، كرمت سمو الأميرة رحمة، رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ونائب رئيس اللجنة الأولمبية د.ساري حمدان وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، كما تم تقديم درع تذكاري إلى جريدة الغد ممثلة بالزميل خالد العميري، تقديرا لجهوده في تغطية أنشطة الجمباز كافة.