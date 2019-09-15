الأميرة رحمة تشيد بتكاتف أسرة الجمباز ودورها في تحقيق الإنجازات

بلال الغلاييني

عمان- قدرت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، رئيسة اتحاد الجمباز، عاليا، الجهود الكبيرة التي تبذلها أسرة الاتحاد، والساعية الى تطوير هذه الرياضة النوعية، التي حققت الكثير من الإنجازات الثمينة، بفضل تكاتف ووقوف الجميع خلف اللاعبين، لتأتي الإنجازات كثمرة للجهود المميزة التي بذلتها أسرة اللعبة.

وأشادت سموها، خلال الحفل الخاص الذي أقامه الاتحاد، أول من أمس، في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، وحضره أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أمينة السر نهى حتر، وعادل عودة وم. صالح الغويري ووليد الأسكر، في ختام فعاليات المعسكر التدريبي الآسيوي الفني للسيدات، والذي احتضنه الاتحاد على مدار الأيام الستة الماضية، بتعاون أهالي اللاعبين مع الاتحاد والجهود التي يقدمونها، ما شكل دافعا قويا أمام الاتحاد لمواصلة العمل وبتميز، خصوصا وأن اللاعبين يعدون القاعدة الرئيسية التي يركز عليها الاتحاد في تطوير مستوى رياضة الجمباز.

وأعربت سموها عن شكرها للكوادر كافة العاملة بالاتحاد من إداريين ومدربين ولاعبين، على دورهم المميز في تطوير اللعبة وتحقيق النتائج المميزة على ساحة البطولات الخارجية، والتي كان أحد أبطالها النجم أحمد أبو السعود، الذي يعد مثالا جيدا للاعب المجتهد، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج ورفع العلم الأردني في المحافل الدولية.

أمينة سر الاتحاد نهى حتر، قدمت الشكر باسم الاتحاد الى جميع الذين أسهموا في تحقيق النتائج المميزة، التي حققتها رياضة الجمباز، وإلى جميع أهالي اللاعبين والمدربين والإداريين، الى اللاعبين، مثلما قدمت الشكر الى الإعلام الرياضي الذي واكب هذه الإنجازات وحرصه على دعم رياضة الجمباز.

وكرمت سمو الأميرة رحمة، المشاركين في فعاليات المعسكر التدريبي الآسيوي الفني للسيدات؛ حيث سلمت الشهادات الى جميع المشاركين من دول هونغ كونغ ونيبال وإندونيسيا والهند وسورية، إضافة إلى الأردن، مثلما كرمت المشرفة على تنفيذ المعسكر التدريبي البطولة الأولمبية البيلاروسية نيللي كيم، والتي تشغل حاليا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس لجنة سفراء الجمباز في الاتحاد الدولي، كما كرمت المدرب الأميركي جيساس فازكيوس، الى جانب تكريم اللاعبين والمدربين الذين قدموا عروضا فنية في حفل التكريم.

وبدأ الحفل التكريمي بعزف السلام الملكي، ثم الوقوف دقيقة حدادا على رحيل الرئيس السابق للاتحاد الدولي للجمباز برونو جراندي، ثم قدم لاعبو ولاعبات الفئات العمرية عروضا أنيقة نالت استحسان الحضور، وقدم نجوم منتخب الرجال أحمد أبو السعود على جهاز “المقابض”، ومجدي الحمود على جهاز “الحركات الأرضية”، وسليم ناغوج على جهاز “الحلق” عروضا فنية لافتة، وسلمت الأميرة رحمة الشهادات الخاصة بالمعسكر التدريبي، وهدايا تذكارية للضيوف ولاعبي ولاعبات الفئات العمرية، وقامت بتكريم اللاعب أحمد أبو السعود ومدرب منتخب الرجال جورجن، والمدير الفني للاتحاد محمد الأخضر.