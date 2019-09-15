الأميرة رحمة تشيد بتكاتف أسرة الجمباز ودورها في تحقيق الإنجازات – صور

بلال الغلاييني

عمان – قدرت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، رئيسة اتحاد الجمباز عاليا، الجهود الكبيرة التي تبذلها أسرة الاتحاد، والساعية الى تطوير هذه الرياضة النوعية، التي حققت الكثير من الانجازات الثمينة، بفضل تكاتف ووقوف الجميع خلف اللاعبين، لتأتي الانجازات كثمرة للجهود المميزة التي بذلتها أسرة اللعبة.



وأشادت سموها، خلال الحفل الخاص الذي اقامه الاتحاد أمس، في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، وحضره أعضاء مجلس إدارة الإتحاد أمينة السر نهى حتر، وعادل عودة وم. صالح الغويري ووليد الأسكر، في ختام فعاليات المعسكر التدريبي الآسيوي الفني للسيدات، والذي إحتضنه الاتحاد على مدار الأيام الستة الماضية، بتعاون أهالي اللاعبين مع الاتحاد والجهود التي يقدمونها، ما شكل دافعا قويا أمام الاتحاد لمواصلة العمل وبتميز، خصوصا وأن اللاعبين يعتبرون القاعدة الرئيسية التي يركز عليها الاتحاد في تطوير مستوى رياضة الجمباز.



وأعرب سموها عن شكرها لكافة الكوادر العاملة بالاتحاد من وإداريين ومدربين ولاعبين، على دورهم المميز في تطوير اللعبة وتحقيق النتائج المميزة عل ساحة البطولات الخارجية، والتي كان أحمد أبطالها النجم أحمد ابو السعود، الذي يعتبر مثالا جيدا للاعب المجتهد، الذي ساهم في تحقيق هذه النتائج ورفع العلم الأردني في المحافل الدولية.

أمينة سر الاتحاد نهى حتر، قدمت الشكر بإسم الاتحاد الى جميع الذين ساهموا في تحقيق النتائج المميزة، التي حققتها رياضة الجمباز، والى جميع أهالي اللاعبين والمدربين والإداريين، الى اللاعبين، مثلما قدمت الشكر الى الإعلام الرياضي الذي واكب هذه الانجازات وحرصه على دعم رياضة الجمباز.



وكرمت سمو الأميرة رحمة، المشاركين في فعاليات المعسكر التدريبي الآسيوي الفني للسيدات، حيث سلمت الشهادات الى جميع المشاركين من دول هونغ كونغ ونيبال وإندونيسيا والهند وسوريا، إضافة إلى الأردن، مثلما كرمت المشرفة على تنفيذ المعسكر التدريبي البطولة الأولمبية البيلاروسية نيللي كيم، والتي تشغل حاليا نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس لجنة سفراء الجمباز في الاتحاد الدولي، كما كرمت المدرب الأميركي جيساس فازكيوس، الى جانب تكريم اللاعبين والمدربين الذين قدوا عروضا فنية في حفل التكريم.

وبدأ الحفل التكريمي بعزف السلام الملكي، ثم الوقوف دقيقة حدادا على رحيل الرئيس السابق للاتحاد الدولي للجمباز برونو جراندي، ثم قدم لاعبو ولاعبات الفئات العمرية عروضا أنيقة نالت إستحسان الحضور، وقدم نجما منتخب الرجال أحمد أبو السعود على جهاز “المقابض”، ومجدي الحمود على جهاز “الحركات الأرضية”، وسليم ناغوج على جهاز “الحلق” عروضا فنية لافتة، وسلمت الأميرة رحمة الشهادات الخاصة بالمعسكر التدريبي، وهدايا تذكارية للضيوف ولاعبي ولاعبات الفئات العمرية، وتكريم اللاعب أحمد أبو السعود ومدرب منتخب الرجال جورجن، والمدير الفني للاتحاد محمد الأخضر.

إنجاز ذهبي

جاء تكريم لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، تقديرا لما حققه من إنجاز غير مسبوق، تمثل في تسجيله “درجة صعوبة” بإسمه في بطولة كأس العالم للتحدي للجمباز التي أقيمت مطلع شهر حزريان (يونيو) الماضي في سلوفينيا، وشارك فيها عدد كبير من نخبة من لاعبي القارة الصفراء.

وحقق أبو السعود قبل ذلك الميدالية الذهبية للأردن، في منافسات مسابقة جهاز “المقابض” للبطولة الآسيوية الثامنة للجمباز، التي أقيمت في مدينة أولان باتار في منغوليا خلال الشهر نفسه.

