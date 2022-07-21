الأميرة ريم علي تفتتح مهرجان “عمّان السينمائي” وسط مشاركة واسعة

أكدت سمو الأميرة ريم علي رئيسة مهرجان عمّان السينمائي الدولي-أول فيلم أن الدورة الثالثة تكمل نجاح الدورتين الماضيتين، اللتين عقدتا في ظروف صعبة.

وقالت الأميرة ريم علي في تصريح للغد خلال حفل افتتاح المهرجان:” لقد شهد المهرجان توسعا بعد ان كان قد انطلق وسط جائحة كورونا في عام 2020، حيث لم يكن هنالك حضورا، ولكن هذا الوضع تغير اليوم حيث يحضر أكثر من 100 ضيف معنا، فيما يواصل صناع الأفلام والعاملون في القطاع نشاطهم مدفوعين بالشغف الطموح “.

وأضافت الأميرة ريم علي:” ازداد تأثير السينما وقوتها خاصة في الأعوام الأخيرة وما شهده العالم من أحداث، حيث باتت أكثر حضورا، لنغدو بحاجة مساحة أكبر لتبادل الأفكار، ومع تصاعد تأثير الصورة تصبح السينما قوة فاعلة تغذي الأفكار

وتثير الثقافة والتجارب الإنسانية من خلال رواية القصص التي نراها من كل أرجاء العالم”.

هذا وقدمت الفنانة زين عوض الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان، التي أعلنت انطلاق الدورة الثالثة التي تستمر لغاية 27 الشهر الجاري، التي قالت في كلمتها الترحيبية: “الثالثة ثابتة… كما يُقال، نحن محظوظون فعلًا لأننا تلقينا الدَّعم الضروري ليس فقط ليَرى المهرجان النّور ولكن لكي ينمو أيضا.”

وأضافت: “تتميز أفلام هذا العام بتنوعها وبتناولها مواضيع مختلفة، لن أدخل في تفاصيلِها، ولكن أُشير هنا إلى مقولة المخرج الفرنسي السويسريّ الشهير جان-لوك غودار: “كل فيلم نتيجة للمجتمع الّذي صنعه”. سنشهد في الْأيّام السبعة للمِهرجان َتأكيدًا لهذه المقولة لاسيَّما من خلال أعين صانِعي الأفلام العرب (…) فلينطلق المهرجان!”.

واستُهل حفل الافتتاح الذي أقيم في مسرح مركز الحسن الثقافي بفقرات ترفيهية – موسيقى ورقص وغناء -أمتعت الحاضرين وتبعها عرض الفيلم “سلام بالشوكولا”، من إخراج جوناثان كيسر، وهو العمل الفنيّ الأخير من بطولة الفنان الراحل الكبير حاتم علي، ويروي قصة ملهمة مستوحاة من أحداث حقيقية بقالب إنساني.

وتقام العروض في في سينما تاج، وسينما السيارات منطقة بوليفارد العبدلي، والمسرح الخارجي للهئية الملكية للأفلام، بمشاركة 49 فيلما، ويمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/tickets-ar.