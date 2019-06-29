الأميرة سمية بنت الحسن تدشن المرحلة الثانية من مشروع “لومينوس”



إربد– تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، أعلن لومينوس شمال ستارت؛ المشروع الرائد لتسريع الأعمال والاستثمار في المراحل الأولية للمشاريع في منطقة شمال الأردن، عن تدشين المرحلة الثانية من المشروع، بما يرسخ رسالته المتمثلة في تمكين الصنّاع والمبتكرين ورواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة.

وتعد الجمعية العلمية الملكية شريكاً في لومينوس شمال ستارت من خلال حاضنة الأعمال “iPark” التابعة للجمعية؛ حيث تدير جانب الاحتضان من المشروع. وشهد حفل التدشين الرسمي، حضور يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، إلى جانب نخبة من المستثمرين، ومديري الجمعيات وحاضنات ومسرعات الأعمال المحلية.

وفي الكلمة الرئيسية لحفل التدشين، قالت صاحبة السمو: “لقد أثْرَت لومينوس شمال ستارت شريان الحياة الاقتصادي في مدينتي إربد والمفرق والمناطق المحيطة بهما، من خلال إنشاء شركات ناشئة مبتكرة ذات إمكانيات متميزة، إلى جانب تمكين النمو المدروس بدقة للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة”. مضيفة: “لقد تطلعنا إلى ما هو أبعد من مجرد توفير فرص عمل، وسعينا إلى الإسهام في خلق الثروة الحقيقية من خلال التمكين المبتكر. وكذلك، ساعدنا جميعاً على بناء مسيرة مهنية لأبناء وبنات وطننا تليق بحجم مواهبهم وقدراتهم، وستقوم المرحلة الثانية بالبناء على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى”.

منذ تأسيسه في العام 2016، استقبل مشروع لومينوس شمال ستارت، الممول من الاتحاد الأوروبي، أكثر من 3,500 فكرة ريادية، ودرّب أكثر من 250 فريق عمل، وقدّم أكثر من 20,000 ساعة تصنيع في “فاب لاب إربد”، واحتضن أكثر من 100 مشروع ريادي، كما حصل على تمويل قيمته 1.2 مليون دينار أردني، إلى جانب توفيره أكثر من 300 فرصة عمل.