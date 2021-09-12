الأميرة سمية تترأس أول اجتماع لمجلس الأمناء الجديد في مدرسة البكالوريا



عمان- الغد – كلّفت الأميرة ثروت الحسن، رئيس مجلس الأمناء، ومؤسس مدرسة البكالوريا عمان، الاميرة سمية بنت الحسن بتولي رئاسة مجلس أمناء المدرسة، بعد إعادة تشكيله.

وكانت الاميرة سمية بنت الحسن قد شغلت منصب نائب رئيس مجلس الأمناء، وخدمت المدرسة في العديد من المواقع واللجان ومنها رابطة الأهالي والأباء PTA ، فضلاً عن كونها طالبة سابقة وأم لأربعة أبناء من طلبة المدرسة.

وقالت الأميرة سمية، رئيسة لمجلس الأمناء “سعدت بالعمل الملهم مع الأميرة ثروت الحسن وأعضاء مجلس الأمناء المؤسسين وقادة المدرسة الإداريين والهيئة التدريسية المتميزة على مر السنين، حيث واصلت مدرسة البكالوريا عمان سعيها للتميز في كل ما تفعله، بما في ذلك تهيئة بيئة محفزة للتعليم قائمة على فلسفة البكالوريا الدولية.

وأضافت: “نحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لتأسيس مدرسة البكالوريا عمان، وهذا يمنحنا جميعًا فرصة للتقييم والمراجعة وإعادة التركيز على مدرستنا لعمل ما هو أفضل للمستقبل”.

وتابعت قائلة: “لقد قطعت مدرسة البكالوريا عمان شوطًا طويلاً منذ أن حدد المؤسسون لأنفسهم مهمة إنشاء مدرسة متميزة ورائدة في عام 1981، وسرعان ما أصبحت مدرسة البكالوريا عمان رائدة في مجالها ومبتكرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ونحن بدورنا هنا نواصل بذات النهج والروح والاهداف؛ سعياً نحو التّميّز بالمستوى التّعليمي، وبالتقنيات التّعليمية لتحقيق كلّ ما نصبو اليه في مدرستنا العزيزة”.

وعمل مجلس الأمناء والهيئة التدريسية للمدرسة عن كثب على مر السنين جنبا الى جنب مع مجلس مؤسسة البكالوريا الدولية، لتطوير وتجريب وتنفيذ منهاج البكالوريا الدولية لمادة التاريخ والثقافة الإسلامية، ولتدريس اللغة العربية واختبارها في مستوى Language ‘A ‘ ، ونتيجة للجهود الجماعية المثمرة، يتم الان تقديم هذين المادتين كخيارين في جميع أنحاء العالم.

وقالت الأميرة سمية: “اليوم، يسعدنا أنه رغم التحديات التي فرضتها سنتان دراسيتان غير اعتياديتين بسبب جائحة كورونا، إلا أن نتائج دبلوما البكالوريا الدولية لعام 2021 كانت رائعة. تماشيا مع المؤسسات والهيئات التعليمية الرائدة الأخرى في جميع أنحاء العالم، إذ لم يقم الطلبة بالجلوس للامتحانات الخارجية ولكننا منحنا الدرجات بناءً على التقييم الداخلي والمقالات الموسعة”.

وسجلت مدرسة البكالوريا عمان معدل نجاح بنسبة 100 %، حيث حصل 35 طالبًا على 40 من أصل 45 كحد أقصى ومتوسط الفصل بمعدل 39.