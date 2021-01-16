الأميرة سمية ترعى الحفل الختامي لجائزة “هالت برايز”

عمان- الغد- رعت صاحبة السمو الملكي الأميرةُ سميّة بنت الحسن المعظمة، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، عبر تقنية الاتصال المرئي فعاليات الحفل الختامي لجائزة “هالت”، وتأهّل 3 فرق لتمثيل الجامعة على المستوى العالمي، بحضور المدير الإقليمي للجائزة همام دويك، ومديرها المجتمعي ليث الزمر، ومنسقها للعلاقات العامة ليث برماوي.

أعربت سمو الأميرة سمية بنت الحسن خلال رعايتها حفل ختام مسابقة “Hult Prize” العالمية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا عن مدى أهمية موضوع الجائزة لهذا العام وهو “Food for Good” إذ هدفت الجائزة لتقديم افكار ابداعية شبابية تسهم في تقديم حلول للمشاكل المتعلقة بالطعام الفائض عن الحاجه وإدارته من حيث نوعيته وعدالة توزيعه. وكانت سموها قد عرضت في كلمتها الختاميه أهم التحديات الإجتماعية والبيئية التي يتعرض لها النظام الغذائي العالمي.

وضمن السياق ذاته، فقد لفتت سموها النظر إلى الإمكانات غير المستغلة التي يتعين الاستفادة منها وهي الزراعة الذكية حيث اكدت سموها على اهمية استغلال التطور العلمي للبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء في سبيل تحقيق الابتكار والابداع والتوسع في القطاع الزراعي.

كما اضافت سموها بأنه “ينبغي علينا أن نفكر في الكيفية التي نستطيع بها أن نصقل مواهب الشباب والشابات في قطاع ريادة الأعمال الاردني الذين يدفعهم حماسهم وتصميمهم لإنشاء شركات ناشئة تؤدي دورها بكفاءة نحو المسؤولية المجتمعيه.

‏‎ وشكر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن على رعايتها الحفل، ودعمها الدائم للطلبة المبدعين في شتى المجالات، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل أكبر سندٍ وأشدَّ حافزٍ لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة الأصعدة.

‏‎ وبيّن الرفاعي أن الجائزة تعدُّ من الجوائز الشبابية الهامة عالمياً، وتكرّس جهودها لتدشين مبادرات لتحويل العالم إلى مكان أفضل في إطار عمل الفريق، وأن الجامعة تسعى لمشاركة طلبتها في مثل هذا المسابقات لصقل مواهبهم، وإثراء معارفهم وتمتين قدراتهم في العمل الجماعي.

‏‎ وقال دويك إن الجائزة تعنى بالابتكار والريادة للشباب، وتهدف إلى تحفيزهم على حل المشكلات وصناعة التغيير من خلال تطوير أفكار تصبح شركات تدر الأرباح، وتسهم في التطور والتنمية.

‏‎ وبدوره أشار عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم إلى أن الجامعة التزمت بكافة شروط وتعليمات الجائزة من حيث اختيار الحكام والترتيبات اللوجستية والتصاميم، ومن ضمنها إضاءة مرافقها باللون الزهري انسجاما مع توجيهات الجائزة.

وشكر الطالب أحمد شريف رئيس نادي هالت برايز في الجامعة، صاحبة السمو الملكي الاميرة سمية المعظمة على دعمها المتواصل لطلبة الجامعة وأفكارهم الريادية والعمل على تحفيزهم المستمر من خلال مساندتها لهم، بالاضافة إلى ماتقدمه إدارة الجامعة من حرص دائم في متابعة الطلبة في انشطتهم اللامنهجية من اجل تعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم.

‏‎ وشارك في المسابقة من الجامعة 11 فريقاً، ٦ أفرقة منها تأهلت للتصفيات النهائية، قدمت أفكاراً عن شركات ناشئة تسهم في حل مشاكل تتعلق بالطعام وسلاسل التوريد الغذائي. حيث حصل فريق Zaytunitna على المركز الأول وضم الفريق الطلبة ” بتول بركات، جنى الدباس، سديل الموحد، وحصل فريق Bloom Team على المركز الثاني وقد ضم الفريق كلا من الطلبة ” محمد ابراهيم، كريم الملقي، واوس المصري” ، كما حصل فريق Fresh Team على المركز الثالث وقد ضم كلا من الطلبة ” حمزة داوود، منى عودة، وندى موسى”. وسيتأهل الفريق الأول الفائز للمشاركه في المسابقه على المستوى العالمي.

‏‎ وعرض في الحفل الذي أداره الطالبان رعد كلوب وموج الربابعة تسجيلات مصورة عن الجائزة وعن لجنة الحكام ومجريات التصفيات الأولية، فيما ضمت قائمة الحكام كل من: محمد عبيدات مدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة، ليان الصالحي، سدير غازي، أسماء الكيالي، محمد مستو، وزياد الباروني.

‏‎ ويذكر أن جائزة “هالت” تنظمها كلية Hult للأعمال ومقرها في مدينتي واشنطن ولندن، وتعدُّ من أهم 5 جوائز تخصّ الشباب على المستوى العالمي وتهدف إلى إطلاق مؤسسات اجتماعية جديدة قادرة على إحداث تغييرات جذرية في العالم. وتخصص جائزة مقدارها مليون دولارا أمريكيا للفريق الأفضل على مستوى العالم، وتستهدف الطلاب الجامعيين من مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.