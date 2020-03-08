الأميرة سمية تعلن جاهزيتها “التعلم عن بعد” في حال انتشار فيروس كورونا

الغد– كخطوة احترازية، أعلن رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الجهوزية التامة للبدء بتدريس المحاضرات عن بعد في الجامعة.

ويجيء هذا الإجراء، حسب الرفاعي، في سياق الاستعدادات المعدّة في حال لا سمح الله عُطّل دوامُ الجامعات، للتصدي لانتشار فايروس كورونا (كوفيد19)، مبيناً أن الجامعة وفّرت كافة الإمكانيات والتسهيلات لضمان استمرارية العملية التدريسية بكل انسيابية.

وطبقت الجامعة تجربة فعلية لبعض المحاضرات اليوم الأحد؛ لقياس مدى الجاهزية والفاعلية لهذه الطريقة، بدعم ومساندة مركز الحاسوب في الجمعية العلمية الملكية، وجاءت النتائج كما خطِّط لها.

وأشار الدكتور الرفاعي، إلى أنه ومنذ أكثر من اسبوعين قامت إدارة الجامعة بإتخاذ عدد من الإجراءات للحماية، كتنظيم حملة توعوية لطلبتها وموظفيها، حول أفضل سبل التعامل مع هذا المرض، من خلال استعراض أعراض الإصابة به، وطرق العدوى، وأساليب الوقاية والعلاج، رافق الحملة توزيع مناشير خاصة صممت لهذا الغرض، وتوزيع عبوات تعقيم في أرجاء الجامعة.

ويذكر أن إدارة الجامعة ألغت السفر في هذا الفصل لكافة العاملين والطلبة، وعوضتهم عن حجوزات التذاكر والفنادق، وأقرّت إجراء مقابلات عبر ” السكايب”. كما تم تأجيل بعض الأنشطة.

هذا وقد تم التواصل مع جميع طلبة الجامعة (التبادل الطلابي) الموجودين خارج الاردن والمبتعثين، بهدف الاطمئنان عليهم، وحثهم على اتباع التعليمات بخصوص المرض، وضرورة التواصل مع الجامعة لأي استفسار أو التواصل مع السفارات.