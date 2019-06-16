الأميرة سميّة بنت الحسن ترعى حفل تخريج طلبة أكاديميّة عمّان

رعت سموّ الأميرة سميّة بنت الحسن يوم الخميس 13/6/2019، حفل تخريج الفوج الثالث والعشرين من طلبة أكاديميّة عمّان، حيث يأتي هذا الاحتفال في وقت نعيش فيه أجواء احتفالات المملكة بالعيد العشرين لجلوس صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى فهنيئا لجلالة الملك والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بهذه المناسبات الغالية.

وقد ألقي في الحفل كلمات أكّدت أهمّيّة هذه المرحلة من حياة الطّالب، وبيّنت دوره في العمل من أجل رفعة وطنه وأمّته. وقد أشارت منسقة برنامج الدبلوما الدولية سهى عبد الباقي إلى أن التخرج ما هو الا بداية لمرحلة جديده تتطلب من الخريجين الاجتهاد والمثابرة للنجاح في حياتهم، كما أكدت على ضرورة العمل الدؤوب والتفكير الإبداعي ومحبة الاخرين وتقبلهم.

ألقى كلمة نادي الخرّيجين طالب الأكاديميّة يزن العجلوني الحاصل على منحة في جامعة نيويورك أبو ظبي، ويحضِّر حاليًّا لشهادة الماجستير في جامعة كامبريدج.

وعبّر الطّلبة في كلمات أُلْقِيَتْ باللغتينِ العربيّة والإنجليزيّة عن مشاعر الفرح والسّعادة في يوم التّخرّج، وأشاروا إلى تطلّعاتهم في دراسة تخصّصات يحتاج إليها الوطن، وركّزوا على ضرورة التّميّز والتّفوّق، خاصّةً أنهمّ سوف يدرسون في جامعات محليّة وعالميّة مرموقة.

وفي ختام الحفل وزّعت سموّ الأميرة سميّة الشّهادات وجوائز التّفوّق الأكاديميّ والرّياضيّ على الخرّيجين والخرّيجات.