الأميرة عالية الطباع ترعى احتفال رابطة اللاعبين بيوم الشجرة – صور

عمان – الغد – رعت سمو الأميرة عالية الطباع الأربعاء اليوم التطوعي لزراعة وغرس الاشجار الذي أقامته رابطة اللاعبين الأردنيين وبالشراكة مع جمعية الأيدي الواعدة إيمانا من المؤسستين بالدور الذي عليهما الالتزام به للحفاظ على البيئة وتوسيع الرقعة الخضراء داخل أردننا الحبيب.



وأقيم الاحتفال افي متنزه وغابة رابطة اللاعبين الدوليين الممتدة على مساحة قرابة 350 دونما في منطقة تركي بناعور وشارك في هذا اليوم أكثر من 250 طالبا وطالبة من فريق الأيدي الواعدة من 15 مدرسة من المدارس الشريكة لجمعية الأيدي الواعدة بالإضافة لأعضاء من الهيئة الإدارية واللجان العاملة في الرابطة .

وقد قام نائب سمو رئيسة الرابطة فادي زريقات بتسليم درع الرابطة لسمو الأميرة عالية الطباع.



وأشاد زريقات بالتعاون الأول بين رابطة اللاعبين الأردنيين الثقافية وجمعية الأيدي الواعدة وقدم ملخصا عن طبيعة عمل الرابطة، بدورها رحبت سموها بالدور الذي تقوم به الرابطة في خدمة المجتمع المحلي بشكل عام والرياضة بشكل خاص وقام الضيوف الكرام بأخذ جولة تفقدية لمرافق المتنزه والملاعب تخللها أخذ الصور التذكارية.