الأميرة عالية الطباع ترعى احتفال رابطة اللاعبين بيوم الشجرة

عمان – الغد – ترعى سمو الأميرة عالية الطباع يوما تطوعيا لزراعة وغرس الأشجار، الذي تقيمه رابطة اللاعبين الأردنيين بالشراكة مع جمعية الأيدي الواعدة، عند الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء في متنزه وغابة رابطة اللاعبين الدوليين، الممتدة على مساحة قرابة 350 دونما في منطقة تركي بناعور، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بيوم الشجرة وبمشاركة حوالي 250 طالبا وطالبة من فريق الأيدي الواعدة.

ويعد هذا الاحتفال تماشيا مع طموح الفارسة الهاشمية الأولمبية سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة الرابطة، بتفعيل الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والانفتاح على المجتمع المحلي في المجالات كافة، بالعمل على تطوير وتحسين مرافق متنزه الرابطة لتقدم المزيد من الخدمات لأعضاء الرابطة وأسرهم والمجتمع المحلي.

ووجهت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية الدعوة لجميع اعضائها ولجانها والراغبين بالمشاركة في هذا اليوم التطوعي، انطلاقا من أهمية زراعة الشجرة التي تعود بالنفع على الجميع بصفتها ثروة وطنية ورمزا للحياة.