الأميرة عالية بنت الحسين تتوج أبطال سباق القدرة الدولي

أحمد الرواشدة

وادي رم – فاز الفارس محمد أبو عمارة بالمركز الأول في سباق الحسين للقدرة والتحمل، بعدما قطع مسافة 120 كم على صهوة جواد “ملاك البادية الأردنية”، في السباق الذي نظمه امس اتحاد الفروسية الملكي في منطقة وادي رم.

وتوجت سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الإتحاد الملكي الأردني للفروسية، جميع المشتركين الفائزين بمختلف فئات السباق التي بلغت 120 كم دولي ومحلي، و80 كم و40 كم محلي في منطقة وادي رم.

وجاء بالمركز الاول لسباق 80 كم دولي السعودي إياد الحربي على صهوة الجواد “كي اس دفيندر”، فيما حل اولا لسباق 80 كم محبي سطام أبو جنيب على صهوة الجواد “سودة”.



وشهد السباق منافسة قوية بين الفرسان والجياد المشاركة من اجل قطع مراحل السباق المختلفة في صحراء وادي رم والتي تخللها المرور بمناطق وتضاريس مختلفة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

– سباق 120 كم دولي، الفارس محمد أبو عمارة على صهوة الجواد (ملاك البادية)، علي أبو ربيع على الجواد (عزيز البادية)، علاء حامد على الجواد (مزيد البلقاء) مصر، سليمان عيد الترابين على الجواد (رم البادية)، محمود عبدالله على الجواد (نجمة).

– سباق 80 كم دولي، أياد الحربي على صهوة الجواد (كي اس دفيندر) المملكة العربية السعودية، خلود مختار على الجواد (أمير البتراء) السعودية، سامح فارع سعيد على الجواد (بوزاريكا)، محمد فايز الهنداوي على الجواد (حكيم الحسنات)، عيسى ابراهيم على الجواد (اسورة خليل)، رشيد فوزي القاسم على الجواد فخر سامي، سارة قردن على الجواد (كريم العز)، عباس النتشة على صهوة الجواد (سنبل)، شكيب قباني على صهوة الجواد (فقع البادية).

– سباق 80 كم محلي، سطام بندر أبو جنيب على صهوة الجواد (سودة)، حمد محمد على صهوة الجواد (صفا نجد)، الفارسة بوجلت اماندين على صهوة الجواد (بركان).

– سباق 40 كم محلي، كم محلي، زيد أبو شباب على صهوة الجواد (رهف أنس)، راشد المشاعلة على صهوة الجواد (سراب البتراء)، فيصل فهد على صهوة الجواد (ام بي سي).