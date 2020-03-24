الأميرة منى الحسين تحيي الكوادر الطبية والتمريضية الأردنية

عمان -الغد- اعربت سمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني وراعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط، عن تقديرها لجهود العاملين والعاملات في مهن التمريض والقبالة والطب والمستشفيات والمرافق الصحية وخدمات الطوارئ في المملكة.

ووجهت سموها رسالة الى جميع العاملين والعاملات في مهن التمريض، عبرت فيها عن شكرها لهم وللجهود التي يقومون بها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن .

و تاليا نص الرسالة:

“أعزائي الممرضون والقابلات والأطباء والعاملون والعاملات في المستشفيات والمرافق الصحية وخدمات الطوارئ،

أود أن أتقدم لكل واحد منكم بالشكر الجزيل على جهودكم وأدائكم الرائع لمهامكم ودوركم الحيوي في هذه الأوقات الصعبة، والتي هي محط تقدير جلالة الملك عبدالله الثاني.

لكم ولعائلاتكم مني كل التعاطف والفخر بما تقومون به في رعاية افراد المجتمع للحفاظ على أمن وسلامة وطننا الغالي.

كل الفخر والاعتزاز بكم وأسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك بكم جميعا.

صحتكم وسلامتكم أولوية لنا جميعا.”