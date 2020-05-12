الأميرة منى الحسين تهنئ الممرضات والممرضين بيوم التمريض العالمي

عمان- هنأت سمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني وراعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط، الكادر التمريضي بمناسبة يوم التمريض العالمي.

وأثنت سموها على الخبرات والكفاءات والحرفية التي يتمتع بها الكادر التمريضي، والجهود المتواصلة التي يقومون بها ليلا نهارا من أجل أبناء وبنات الأردن الغالي ومن أجل الإنسانية.

وفيما يلي نص الرسالة: الأعزاء الممرضات والممرضون،، أود أن أهنئكم، فردا فردا، في يومكم هذا، وأنتم تسطرون أروع صور البطولة والعطاء، يوم التمريض العالمي، الذي يتزامن مع سنة التمريض 2020، السنة المليئة بالتحديات ولكنها أيضا مليئة بالأمل.

أتمنى أن يزيد يومكم هذا، من قوتكم وعزيمتكم وثباتكم، وأن يكون حافزا قويا لكم نحو التميز والإبداع.

أنا متأكدة أنكم قد اكتسبتم خبرة كبيرة ستمكنكم من إحداث التغيير الإيجابي لمستقبل أفضل لكم ولمهنة التمريض، لتعزيز الصحة والسلامة العامة وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.

سعادتي كبيرة جدا بالإعجاب المستحق الذي نلتموه على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، تقديرا لجهودكم المباركة دوما، وخاصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

أعزائي، أطلقوا العنان لقدراتكم وإمكاناتكم الكامنة، فهذه فرصتكم الرائعة التي صنعتموها أنتم بسواعدكم الباسلة وهمتكم العالية ورعايتكم الآمنة لأبناء وبنات وطننا الغالي، فكنتم عند حسن ظن القائد، جلالة الملك عبدالله الثاني، مباهيا بكم الدنيا على ما أنجزتموه، خلال هذه الظروف الاستثنائية، التي يمر بها وطننا والعالم أجمع.

ولقد استحققتم لقب “الجيش الأبيض”، بخبراتكم المتراكمة وحرفيتكم ومهنيتكم، التي أظهرتموها وأنتم تواصلون الليل بالنهار من أجل أبناء وبنات الأردن الغالي ومن أجل الإنسانية.

فخورون بكم وبوركت جهودكم وجهود أسركم وكل عام وأنتم بألف خير.