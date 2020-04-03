الأميرة هيا تنضم للجهود الدولية لوقف إطلاق النار

عمان- انضمت سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام لمكافحة الجوع والفقر، إلى الجهود الدولية التي اطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في العالم لتركيز الجهود الدولية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت سموها في منشور، اليوم الجمعة، على صفحتها على منصة التواصل انستجرام “بصفتي سفيرة الأمم المتحدة للسلام لمكافحة الجوع والفقر، أنضم إلى سفراء الأمم المتحدة للسلام الآخرين دعما للنداء الذي أطلقه الأمين العام أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في العالم”.

وأضافت “لقد آن الأوان للتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا – لمواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد_19”.

وقالت سموها في المنشور إن العالم يواجه أزمة غير مسبوقة، في الوقت الذي تحتدم فيه النزاعات المسلحة حول العالم، مؤكدة أن الفئات المستضعفة “هي التي تدفع الثمن باهظا”.

وناشدت سموها الإنسانية كي تستلهم من أعمال التضامن والتعاون والإحسان بين الحكومات والمجتمعات والأفراد في كل مكان، وقالت “سيتذكر التاريخ عملا جماعيا شجاعا”. (بترا)