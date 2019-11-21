الأميركية السون كاري هي الزائرة رقم مليون إلى البترا

البترا- الغد – قبل اقل من شهرين على نهاية العام الحالي احتلفت مدينة البترا الأثرية، اليوم، بالزائر المليون. جاء ذلك بعد ان سجلت الشهور العشرة الماضية 889372 ألف زائر من مختلف الجنسيات، بنسبة نمو بلغت 35 % عن العام الماضي، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، والذي استقبلت فيها 656828 زائرا.

وكانت السون كاري من الولايات المتحدة هي الزائرة رقم مليون إلى البترا.

وأعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن زيادة عدد زوار مدينة البترا الأثرية من الأجانب خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي بنسبة 48 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن السلطة فقد زار البترا في شهر تشرين الأول(اكتوبر) الماضي 137789 ألف زائر منهم 125796 ألف زائر أجنبي، وبلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 11438 ألف زائر وزوار الرحلات الطلابية 555 زائرا.

وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا لدكتور سليمان الفرجات قال في تصريحات سابقة أن عدد زوار المدينة من المتوقع أن يتجاوز حاجز المليون سائح مع نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، وذلك بحسب الحجوزات لدى الفنادق ومكاتب السياحة والسفر لتسجل المدينة الوردية رقماً قياسياً في أعداد زوارها لأول مرة في تاريخها.

وأضاف الفرجات، أن الجهود التشاركية بين كافة الجهات الرسمية والخاصة وأبناء المجتمع المحلي من أسباب زيادة الطلب على مدينة البترا الأثرية، كمقصد سياحي عالمي، منوها الى الزيادة الواضحة لسياحة البواخر وسياحة الطيران المتدني التكاليف.

وساهمت الحركة السياحية النشطة التي تشهدها البترا في تحسين وإنعاش واقع الحركة التجاریة والاقتصادية في المدينة، وخلق فرص عمل في القطاع السیاحي لأبناء المجتمع المحلي بشكل عام، حيث زاد عدد العاملين بشكل مباشر في قطاعات السياحة المختلفة عن الالفي شخص من أبناء المنطقة، يشكل القطاع الفندقي غالبيتها بنسبة تزيد على 65 %.

وفيما يخص الغرف الفندقية أكد الفرجات، أن عدد الغرف الفندقية تجاوز حاجز الثلاثة آلاف غرفة في حين يتوقع ان يزيد عدد الغرف الفندقية بما لا يقل عن خمسمائة غرفة فندقية خلال العام القادم. وكشف عن محادثات مع سلسلة فنادق عالمية للاستثمار في فندق مِن فئة الخمس نجوم بواقع 250 غرفة في الأشهر القليلة القادمة، في حين تم المباشرة في إعادة تأهيل فندق الكراون البلازا المملوك للضمان الاجتماعي، بعد إغلاق دام لعدة سنوات، متوقعا ان يقوم باستقبال السياح قبل نهاية العام القادم.

يشار إلى ان سلطة اقليم البترا، ستطلق قريبا خطة تنفيذية تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات والارتقاء بالبترا كواجهة سياحية عالمية.