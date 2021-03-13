الأميركيون سيتلقون نهاية الاسبوع اولى الشيكات في اطار خطة بايدن للتحفير الاقتصادي

واشنطن – أعلنت الإدارة الأميركية الجمعة أن الأميركيين سيتلقون اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع اولى الشيكات البالغة قيمتها 1400 دولار للفرد في اطار حزمة التحفيز البالغة 1,9 تريليون دولار التي وقّعها الرئيس جو بايدن الخميس.

وقالت وزارة الخزانة وإدارة الضرائب في بيانين إن اولى الدفعات سترسل عن طريق التحويل و”سيبدأ بعض المتلقين في استلامها نهاية هذا الأسبوع، والبعض الآخر في الأسبوع المقبل”.

ولم يتم تحديد العدد الدقيق للمستفيدين، لكن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى حوالى 400 مليار دولار.

وسيتلقى ملايين الأميركيين الذين يقل دخلهم السنوي عن 75 الف دولار للفرد أو 150 ألف دولار للزوجين، شيكًا بقيمة 1400 دولار لكل شخص بالغ.

ووقع بايدن الخميس خطته للتحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار.

ورغم معارضة الجمهوريين الذين اعتبروا أن كلفة حزمة تحفيز الاقتصاد باهظة وغير محددة في أهدافها، تبنى الديموقراطيون الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب الأربعاء الخطة وقيمتها 1,9 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم يعادل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.

وأشاد جو بايدن “بالانتصار التاريخي للأميركيين” مبديا استعداده للدفاع عن هذه الخطة التي وقّعها في المكتب البيضوي.

ومن المقرر أن يسافر إلى ولاية بنسلفانيا الثلاثاء، أول محطة ضمن جولته المرتقبة في أنحاء البلاد.

وبحسب البيت الابيض يُفترض ان تؤدي خطة التحفيز الى ايجاد 7 ملايين وظيفة جديدة هذا العام، وجعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة.-(ا ف ب)