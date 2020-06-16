الأمير الحسن بن طلال يعزي بوفاة الطيار الباكستاني سيف الأعظم

عمان-الغد- بعث سمو الأمير الحسن بن طلال برقية تعزية لعائلة الطيار العسكري سيف الأعظم الذي توفي أول أمس في بنغلادش.

وأعرب سمو الأمير عن بالغ حزنه وعميق تأثره بنبأ وفاة الراحل الطيار، الذي شكل نموذجا للشجاعة والبسالة، مشيدا سموه بموقفه المشرف أثناء حرب حزيران 1967 ومساندته لزملائه في سلاج الجو الأردني في حماية سماء المملكة.

والتحق الطيار سيف الأعظم رحمه الله بالقوات الجوية الباكستانية وهو شاب في الخامس والعشرين من عمره ، ثم انضم إلى أخوته في الأردن والعراق خلال حرب حزيران 196 وأسقط عددا من الطائرات الإسرائيلية.

وخدم في القوات الجوية الباكستانية خلال الفترة 1960-1971 ومع القوات الجوية في بنغلادش خلال الفترة 1971-1979.

ويعتقد أن سيف الأعظم الطيار الوحيد الذي قام بالتحليق بطائرات تعود إلى أربع قوات جوية هي الأردن والباكستان وبنغلادش والعراق حيث كرمته هذه الدول لمهارته وشجاعته، كما كرمه سلاح الجو الأميركي عام 1961، بعد أن أنهى تدريباته في قاعدة “لوك الجوية” في أريزونا، إذ كرّم مرة أخرى عام 2000 بتضمين اسمه في قائمة أفضل 22 طيارا على قيد الحياة “قائمة النسور الأحياء”.

وبعد تقاعده عمل مديرا لهيئة الطيران المدني البنغالية لفترتين، ثم انتخب بعد ذلك عضوا في البرلمان.