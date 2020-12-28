الأمير الحسن يدعو لإنشاء نظام معلوماتي وطني لبناء اقتصاد معرفي

عمان – أكد رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، سمو الأمير الحسن بن طلال، أهمية إنشاء نظام معلوماتي وطني، يساعد على توفير المعلومات، سعيا لبناء الاقتصاد المعرفي.

وأشار، خلال اللقاء الـ69 للمجلس الذي عقد أول من أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات شاملة ديناميكية للموارد والإمكانات، لاستخدامها كمؤشرات للخطط الاقتصادية والاجتماعية، للمضي قدماً لحياة أفضل بالاعتماد على الذات.

وأكد سموه، في اللقاء بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن، دور النظام المعلوماتي الوطني في تلبية احتياجات التنمية في القطاعين العام والخاص، واستشراف المستقبل، والتمكين والتفعيل لرأس المال الإنساني وتعزيز الحماية المجتمعية، وبناء خطط التنمية على أساس الأولويات.

ونوه، في اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إلى أهمية النظام المعلوماتي الوطني في إدارة الأزمات والتخفيف من آثارها، خصوصاً في الوقت الحالي، والذي نواجه فيه تحديات اقتصادية وصحية واجتماعية، معتبرا أن نموذج البيانات المفاهيمية هو الخطوة الأولى الأساسية لبناء قواعد بيانات شمولية مكتملة غير مكررة.

وأوضح الأمير الحسن الحاجة للمعلومات النوعية المفيدة التي تكون الفيصل في الحديث عن التقدم، مؤكداً الحاجة لمخاطبة الناس بلغة الأرقام التي لا تُفضل أحدا عن آخر إلا بالإنجاز.

من جانبه، أكد الخصاونة أن تكريس الهدف للوصول إلى الاعتماد على الذات، هو ما يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن الحكومة ستكرس جهودها وخططها وبرامجها انفاذا للتوجيهات الملكية بتكريس هذا المبدأ وتنفيذه.

وقال “لا بد لنا، خاصة وأننا على أبواب الاحتفال بالمئوية الثانية للدولة من التركيز على تبني المعرفة في عملية صنع القرار، ورسم السياسات التي تتطلب معلومات دقيقة وموثوقة للواقع المجتمعي”.

ولفت إلى أن جائحة كورونا التي أثرت على العالم بما فيها الأردن، أظهرت الحاجة لمواكبة التطورات التكنولوجية والمعرفية والعلمية والمعلومة الدقيقة لمواجهة الجائحة وتداعياتها على القطاعات، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الاطار. ودار خلال اللقاء الذي حضره وزراء وأعضاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنلوجيا وشخصيات علمية وسياسية، نقاش حول بناء منظومة معلوماتية وطنية شاملة والحاجة إلى رسم السياسات والاستراتيجيات القائمة على التفكير العلمي وخطط العمل التنفيذية والبرامج والمشروعات الإنمائية كونها

ضرورة وطنية. -(بترا)