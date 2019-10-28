عمان – الغد – هنأ سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى لرياضات العاب الدفاع عن النفس،اتحاد الكراتيه، بعد النتائج المميزة التي حققها اللاعبون في بطولة العالم بنسختها الـ 11 لفئتي الشباب والناشئين، عبر برقية تهنئة بعثها سموه إلى اتحاد الكراتيه.

وعبر سموه عن اعتزازه وفخره بإنجازات الرياضة الأردنية على المستوى العالمي، مباركا في الوقت ذاته حرص اتحاد الكراتيه على رفع الراية الأردنية خفاقة في فضاءات العالم، بعد تحقيقهم انتصارا تلو الآخر.

ونجح لاعبو المنتخب الوطني بتحقيق أكبر انجاز في تاريخ رياضة الكراتيه الأردنية، بحصولهم على 7 ميداليات ملونة (ذهبيتان، فضية، و4 برونزيات)، في البطولة التي اختتمت يوم امس الأحد في مدينة (سنتياغو) – تشيلي.

وتالياً نسخة عن نص البرقية: