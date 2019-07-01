الأمير الحسين: عقد على ولاية العهد

عبدالله الربيحات

عمان – تصادف اليوم الذكرى العاشرة لتسمية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بذلك في التاسع من شهر رجب سنة 1430 هجرية، الموافق للثاني من شهر تموز عام 2009 ميلادية.

وولد سموه في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم سنة 1415 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلادية.

تخرج سموه عام 2017 في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، فيما أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة “كينغز أكاديمي” في 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأميركية التي تخرج منها عام 2016.

ويحمل سموه رتبة ملازم أوّل في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وشارك إلى جانب رفقاء السلاح خلال السنوات الماضية، في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، وفي القفز المظلي، والعمليات الخاصة، والقوّات البحريّة.

وبين مرور عشرين عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وعشرية سمو ولي العهد، تستمر المسيرة، فكانت الثوابت الوطنية عنوانا مشتركا، فيما حظي الشباب بركيزة أساسية في فكر جلالته وسمو الأمير من منطلق حرصه على الاقتداء بخطى أبيه، في وقت شكل التواصل مع أبناء وبنات الوطن هاجس القيادة الهاشمية، حيث يقوم سموّه بشكل دوري بعدد كبير من الجولات التواصلية والتفقدية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إلى جانب مشاركته في العديد من المناسبات الوطنية، والحضور مع جلالة الملك في استقبال كبار ضيوف الأردن.

ولي العهد بين منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي



ويتمتع سمو ولي العهد برؤية عنوانها تمكین الشباب ومنحهم الفرصة الحقیقیة للمشاركة في التغيير، إیمانا منه بأن الشباب هم أهم عناصر الثروة البشریة، والركیزة الأساس لمسیرة التنمیة، والدافع الأكبر، الذي تعول علیه الدول في تجاوز التحدیات والعقبات.

وعلى مدى الأعوام الماضية، أطلق الأمير الحسين العديد من المبادرات الانسانية التي تؤكد حرصه على الوقوف إلى جانب أبناء شعبه من أجل بناء المواطن الأردني المتسلح بالعلم والوعي والمعرفة وبما يعزز مسیرة التنمیة.

مبادرات على أرض الواقع تشهد لها الساحة الأردنية على امتدادها، تهدف الى بناء الإنسان أولا ليكون تقنيا ومبدعا وطموحا ويتقن لغة عصره كي يتسنى له بناء الوطن، حيث أتقن لغة مخاطبة الشباب بلغة يحبونها ويفهمونها تخاطب عقولهم قبل قلوبهم، فترك أثرا كبيرا في المجتمع، وبث روح الأمل بالتغيير بين هذه الفئة بل كان التحفيز واضحا في خطاب سموه في حفل تخريج فوج من طلبة جامعة اليرموك عندما قال “شقوا الصخر إن اعترضكم”.

ويؤشّر سموه دوماً إلى الحاجة الملحة لخلق مفهوم التنمية الشبابية بما يتسق مع الرؤى الملكية السامية التي رسمت معالم خريطة الطريق للتغيير والإصلاح المنشود، داعيا الشباب الى تحمل المسؤولية والنهوض بدورهم في خلق حالة من الوعي العام بأهمية دورهم وأثرهم في الحاضر والمستقبل وطرح الأفكار الابداعية والخلاقة القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ومثل والده جلالة الملك عبدالله الثاني، ولد ولي العهد سمو الأمير الحسين منذورا لخدمة وطنه وشعبه وأمته، وهو الشاب الذي يتدفق أملا بغد أردني مشرق وعزيز بسواعد أبنائه الشباب “القادرين على إحداث التغيير إذا ما تم تسليحهم بأدوات العصر” كما يؤكد سموه بكل ثقة.

.. وسموه يتجاذب أطراف الحديث مع مواطن بلا حواجز أو تكلف



هذا ليس مجرد قول، وإنما مبادرات على أرض الواقع تشهد لها الساحة الأردنية على امتدادها، تهدف إلى بناء الإنسان أولا ليكون تقنيا ومبدعا وطموحا ويتقن لغة عصره كي يتسنى له بناء الوطن، وهو ما يثير إعجاب أكاديميين ومسؤولين حاليين وسابقين، أجمعوا بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد ولاية العهد، على أن سموه أتقن لغة مخاطبة مجايليه من الشباب بلغة يحبونها ويفهمونها تخاطب عقولهم قبل قلوبهم.

“نتوقف بإعجاب ونحن نتابع مبادرات الأمير الشاب التي يطلقها سموه بين الفينة والأخرى”، يقول هؤلاء المتابعون، مشيرين الى أنه “إنْ دل هذا على شيء فإنما يدل على الحرص على حاضر ومستقبل الفئة الأكبر عدداً والأخطر دوراً وأهمية في المجتمع، وهم شباب المدارس والجامعات، والذين يحرص سموه على أن يكون بينهم في كل مناسبة”.

وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات عبر عن اعتزازه بما قدمه ولي العهد للوطن وللشباب، وقال “سموه يمثل الشباب في همّته والشيوخ في حكمته، وولج عصر الألفية الثالثة بالانفتاح على الشباب والعمل لأجلهم ومعهم”.

واضاف، “سموه ركّز على بناء مستقبل مشرق لشباب الأردن ووجّههم في مواقع العمل والدراسة والريادة لخدمة وتطوير مجتمعاتهم، وحفّز لديهم مسؤولية القيادة والرؤية الشبابية المنتجة، وأبدع في تحفيزهم على الابتكار، وكان تأسيس مؤسسة ولي العهد بقانون خاص مؤشر على رؤية سموه الثاقبة لبناء جيل يستند للإبداع والتميز”.

وبين عبيدات أن سموه عمد على تمكين الشباب ليمتلكوا المهارات اللازمة ليكونوا أدوات التغيير وصُنّاع الغد للقيام بواجبهم كمواطنين صالحين صوب الإنتاجية والمساهمة في عجلة التنمية.

وأكد أن سموه يسعى إلى تبني استراتيجيات مؤطرة زمنيا وبرامجيا تسهم بزيادة مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية، ويخدم الجهود الرامية الى تخفيف نسب البطالة بين صفوف الشباب بشكل خاص وفق نهج تشاركي.

ويؤشّر سموه دوماً الى الحاجة الملحة لخلق مفهوم التنمية الشبابية بما يتسق مع الرؤى الملكية السامية التي رسمت معالم خريطة الطريق للتغيير والإصلاح المنشود، داعيا الشباب إلى تحمل المسؤولية والنهوض بدورهم في خلق حالة من الوعي العام بأهمية دورهم وأثرهم في الحاضر والمستقبل وطرح الأفكار الابداعية والخلاقة القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف عبيدات، ان سمو ولي العهد يوجّه القطاعين العام والخاص إلى تركيز خططهم وبرامجهم نحو تمكين الشباب باعتبارهم القوة الدافعة للتغيير والتحديث والتنمية قياسا على ما يمتلكون من أدوات ووسائل تميز عصر العولمة والتكنولوجيا وبما يخدم الثوابت الوطنية والقيم المجتمعية.

مدير معهد الإدارة العامة الدكتور راضي العتوم بين أن خطابات ولي العهد تركز في مجملها على تحفيز الشباب من خلال استغلال الفرص، والعمل والمثابرة، والربط بين طموحهم وطموح الوطن، ففي الوقت الذي لم يجد فيه أجدادنا آبار البترول والغاز، عمل أبناؤه على تأسيس الوطن بالكد والتعب والمثابرة والطموح منقطع النظير، فشقوا الصخر ليعمروا المدن، وكافحوا داخل البلاد وخارجه مسلحين بالعلم والمعرفة والإخلاص.

وبين العتوم أن ما يبعث على الأمل بخطابات ولي العهد ويشحذ الهمم هو تركيزه على صمود أبناء الوطن على مر التاريخ بالقيم والثوابت الأصيلة وعدم المساومة على مبادئه وكرامته مهما كان، فأساس الثوابت التي لا محيد عنها هي القدس والمقدسات، فلا تنازل عن الوصاية عليها.

وبين العتوم أن سموه يوصي دائما في جميع خطاباته بأن يرتكز الشباب على تعزيز تنافسيتهم داخل الوطن وخارجه، والاستناد على المعرفة والموثوقية كأساس راسخ لإزالة الشك والعمل باليقين، وتجنب ما يضل الطريق، وأن يشقوا طريق المستقبل بآفاقهم الواسعة وهو الضمانة لتحقيق طموحاتهم وتحقيق آمال الوطن.

عميد كلية الإعلام في جامعة البترا الدكتور تيسير أبو عرجة قال، “نتوقف بإعجاب ونحن نتابع هذه المبادرات الشبابية التي يطلقها سمو الأمير الحسين ولي العهد بين الفينة والأخرى، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الحرص على حاضر ومستقبل الفئة الأكبر عدداً والأخطر دوراً وأهمية في المجتمع وهم شباب المدارس والجامعات، والذين يحرص سموه على الالتقاء بهم والوصول إليهم ومخاطبتهم، باللغة التي ترفع طاقات الأمل والتفاؤل في نفوسهم، وتفتح لهم آفاق المستقبل والريادة والابتكار، إيماناً من سموه بما يمتلكه هذا الشباب الأردني من قدرات كامنة وإمكانيات هائلة ومهنيّة تسمح لهم بالنجاح والإنجاز والتقدم”.

وأشار أبو عرجة إلى تعدد هذه المبادرات وتنوع مساراتها، فمنها جامعة، وتكنولوجيا المعرفة، والتدريب واكتساب المهارات المعاصرة، معربا عن “سعادتنا واعتزازنا نحن معشر الأكاديميين بحضور إطلاق عدد من هذه المبادرات ومعنا مجموعات مهمة من طلبة الجامعات الممتلئين بكل حوافز العمل والعطاء” ومنها مبادرة “مليون مبرمج أردني” وإطلاق جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية” وغيرها مما يفتح الآفاق واسعة أمام الابتكار والإبداع والانطلاق إلى المشاريع الجديدة التي تضع هذا الجيل في طليعة الإنجاز الذي تسمح به ظروف التكنولوجيا المتطورة المعاصرة.

ونشير كذلك إلى مبادرة (ض) التي تركز على أهمية ترسيخ استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي، باعتبارها رمز الهوية الثقافية والحضارية لأمتنا العربيّة والمكانة التي تحتلّها اللغة العربية عالمياً، وما تتسم به من ثراء وسعة استخدام، والدور الذي تشكلّه هذه اللغة في اقتصاد المعرفة والتنمية الثقافية الشاملة.

وقال ابو عرجة إن سمو الأمير يخاطب شباب الجامعات بلغة تقارب تفكيرهم وهواجسهم وآمالهم وتستشعر تحدياتهم في ظل ما يعيشه الإقليم العربي من تطورات وتغيرات تنعكس آثارها بصورة مباشرة على طموحات الشباب وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.