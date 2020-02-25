الأمير الحسين يرعى حفل إعلان الفائزين بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية (صور)

عمان – رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء في مجمع الملك الحسين للأعمال، حفل إعلان الفائزين بالدورة الأولى لجائزة “ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية”، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، التي أطلقت في نيسان الماضي، ضمن شراكة استراتيجية وتعاون بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الإبداع والابتكار لدى طلبة الجامعات في المملكة وتبني أفكارهم، للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتسهيلها، من خلال ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، ضمن قطاعات الصحة، والتعليم، والسياحة، وبيئة الأعمال، والنقل، والمياه.

واعتمدت الجائزة، التي استهدفت أكثر من 300 ألف طالب وطالبة من 32 جامعة أردنية، على ثلاثة معايير لاختيار الفائزين، هي الكفاءة والفعالية وتمثل ما نسبته 40 بالمائة من التقييم، ومعيار سهولة الاستخدام ويمثل نسبة 40 بالمائة من التقييم، بالإضافة إلى معيار الإبداع الذي يمثل نسبة 20 بالمائة من التقييم.

وحصل على المركز الأول في الجائزة بقيمة 50 ألف دينار، تطبيق “خدماتي” الذي طوره الطالبان أحمد بدوي ومحمد حسين، من جامعة آل البيت، حيث يسهم التطبيق في إصدار فواتير المياه والكهرباء للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، والتعامل مع حالات تأخير استلامها أو وصولها، فيما يسمح بتقديم الاعتراض على قيمة الفاتورة مدعوما بصورة العداد إلكترونيا.

ونال المركز الثاني من الجائزة، تطبيق”SOS Jordan” بقيمة 30 ألف دينار، الذي طوّره الطالبان سيف الدين الأنصاري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وعبدالله عوض من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

ويقوم التطبيق بإطلاق نداء استغاثة مصحوبا بموقع المستغيث وحالته الصحية والطبية المسجلة مسبقا، كما يتيح إضافة الأقارب والأصدقاء لنداء الاستغاثة من خلال إرسال رسائل نصية بشكل تلقائي، وتوفير خدمات أقرب مستشفى أو مركز صحي أو أمني أو محطة وقود.

كما حصد المركز الثالث من الجائزة تطبيق “Vaccine Jo”، بقيمة 20 ألف دينار، والذي طوره الطالبان عمر الدراوشة وألينا أبو صيام من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، إذ يعمل التطبيق على إدارة وتنظيم وتتبع مطاعيم الأطفال وحديثي الولادة التي تقدمها وزارة الصحة.

ويساعد التطبيق على متابعة البرنامج الوطني للتطعيم مع إمكانية إدخال أي تطعيمات جديدة ومستحدثة، وتوفير جميع المعلومات، عبر شرح واف عن المطاعيم وأعراضها الجانبية والمراكز الصحية التي تتوفر بها، وحملات التطعيم التابعة لوزارة الصحة ومواعيدها وكيفية الاستفادة منها.

وفي كلمة لوزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، في الحفل، أشارت إلى أن المسابقة مرت بمراحل تقييمية من قبل لجان أردنية وإماراتية مشتركة، في إطار الخطط التنفيذية بين البلدين في مجال تحديث العمل الحكومي.

وبينت أن المسابقة تعد إحدى أهم المبادرات التي تستثمر في الطلبة، وتشكّل حاضنة حقيقية لابتكارات تسهم في نهضة إدارية ونقلة نوعية في مستوى الأداء الحكومي، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية المعنية، ستقوم بالاستفادة من التطبيقات الفائزة من خلال الشراكة مع الفائزين لتبنّيها واستخدامها لتطوير خدماتها.

من جهتها، ثمنت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربيّة المتحدة عهود بنت خلفان الرومي، رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للجائزة منذ إطلاقها في العام الماضي، مما أكسبها دفعة قوية، مشيرة إلى أن الجائزة رسخت أهمية تحفيز الشباب للمشاركة في تنمية المجتمع ودعم جهود الحكومة في تقديم خدمات أفضل وأسرع.

وأكدت أن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، تمثل إحدى المبادرات المهمة للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، وتشكل قصة نجاح لنموذج التعاون العربي المثمر الذي تسعى دولة الإمارات لترسيخه مع الدول الشقيقة في جميع المجالات.

وحضر الحفل عدد من الوزراء، ورؤساء جامعات أردنية، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، والسفير الإماراتي في عمان، وعدد من المسؤولين. –(بترا)

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يرعى حفل إعلان الفائزين بالدورة الأولى لجائزة "ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية" #الغد #الأردن pic.twitter.com/MNBYRmXe8O — جريدة الغد (@AlghadNews) February 25, 2020