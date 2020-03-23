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الأمير الحسين يهاتف ولي العهد البحريني وولي العهد الكويتي

منذ 17 دقيقة

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عمان – أجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين مع سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في مملكة البحرين، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.
ونقل سمو ولي العهد، خلال الاتصالين، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وتمنياته للأشقاء في البحرين، والكويت دوام الصحة والسلامة.
وأكد سموه أهمية مواصلة جهود التعاون والتنسيق الوثيق بين الأردن وبلديهما الشقيقين، لمجابهة واحتواء فيروس كورونا المستجد.(بترا)

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