الأمير حسن يفتتح بطولة غرب آسيا للجودو

عمان – الغد – افتتح سمو الأمير حسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى لرياضات الدفاع عن النفس، مساء الأحد، منافسات بطولة غرب آسيا للجودو للفئات العمرية للمنتخبات والأندية والتي يستضيفها الاتحاد الأردني للجودو بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وتستمر حتى اليوم الإثنين.

وتحظى البطولة بمشاركة أكثر من 200 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 دول وهي : العراق، قطر، الكويت، السعودية، الإمارات، اليمن، فلسطين، لبنان، سورية إلى جانب الأردن.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق المركز الأول بالترتيب العام لفئة الشباب برصيد 7 ميداليات ملونة من بينها 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة، وجاء نادي الميثاق الرياضي العراقي في المركز الثاني برصيد 3 ميداليات (ذهبيتان وبرونزية واحدة)، وجاء المنتخب الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 ميداليات من بينها ذهبية واحدة و3 فضيات.

كما حل المنتخب الوطني في المركز الأول على مستوى الشابات برصيد 4 ميداليات من بينها ذهبيتين وفضية وبرونزية وجاء المنتخب السعودي في المرتبة الثانية برصيد 3 ميداليات ملونة وحل المنتخب اللبناني في المرتبة الثالثة برصيد ميدالية ذهبية واحدة.

وعلى مستوى الأشبال، حل نادي الكويت الكويتي في المرتبة الأولى برصيد 6 ميداليات (4 ذهبيات وفضية وبرونزية) ومن ثم المنتخب السعودي ثانياً برصيد 6 ميداليات (3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة) ونادي بصيرا الأردني ثالثاً برصيد 6 ميداليات (ذهبية واحدة وفضية واحدة و4 ميداليات برونزية).

وحل منتخبنا الوطني للناشئين في المرتبة الأولى على فئته برصيد 7 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين متفوقاً على نادي الكويت الكويتي الذي جاء ثانياً برصيد 3 ميداليات من بينها ذهبيتين وفضية.

وتصدر نادي حي الأمير حسن الأردني المرتبة الأولى على مستوى الناشئات برصيد 3 ذهبيات (ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزية واحدة).