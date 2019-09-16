الأمير رعد بن زيد يفتتح دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

إعداد – اللجنة الإعلامية لإتحاد الإعلام الرياضي

عمان – مندوباً عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية رعى سمو الأمير رعد بن زيد حفل افتتاح النسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية التي يستضيفها الأردن حتى مساء السبت المقبل بمشاركة قرابة 700 رياضي ورياضية وإداري وإدارية يمثلون كافة دول غرب آسيا الـ (12).

وتقام هذه الدورة تزامناً مع الذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي حيث شهدت صالة الأمير حمزة بن الحسين في مدينة الحسين للشباب حفل الافتتاح الكبير الذي بدأ بالسلام الملكي وتلاة آيات من الذكر الحكيم ثم طابور عرض وفود الدول المشاركة تتقدمهم صورة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وعلم الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا وعلم اللجنة البارالمبية الأردنية، ثم دخول وفود الإمارات، البحرين، الكويت، لبنان، السعودية، سوريا، العراق، سلطنمة عمان، فلسطين، قطر، اليمن والأردن.

كلمة اللجنة المنظمة العليا

ونيابة عن اللجنة المنظمة العليا ألقى الدكتور حسين ابو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية كلمة قال فيها ” تأتي هذه المبادرة لتجمع شباب الأمة في ميدان الحب والتآخي والتنافس الشريف في جو من الروح الرياضية واللعب النظيف كمحاولة لتخفيف الاحتقان و ترميم البنيان ومداواة الجراح”.

وأضاف “في هذا اليوم وفي هذا المقام نستذكر بكل الخير لحظة البدايات عام 1981 الذي حددته الأمم المتحدة عاما دولياً لذوي الإعاقة فكان أن تأسس الاتحاد الأردني لرياضة المعوقين الذي حظي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد الذي كان أهلا للمسؤولية فحمل الرسالة بكل أمانة و اخلاص وأعطاها الكثير الكثير من وقته وجهده و فكره فتحقق النجاح تلو النجاح والإنجاز تلو الإنجاز إلى ان وصلنا بعد أربعة عقود من عطائه إلى ما وصلنا اليه وما تشاهدونه اليوم أمامكم رؤيا العين”.

وتابع الدكتور ابو الرز كلمته بالقول ” أقدم الشكر والعرفان الى كل من ساهم في تحويل حلمنا الى حقيقة بدءً من اللجنه البارالمبية الدولية التي سيشرفنا رئيسها بالحضور الى عمان اليوم واللجان البارالمبية الآسيوية وغرب الآسيوية وكذلك الى دولة رئيس الوزراء الذي أصدر تعميماً لكافة المؤسسات الحكومية و الأهلية لتسهيل مهمتنا والى مظلتنا الشرعية اللجنة الأولمبية الأردنية والى وزرات الشباب والصحه والسياحة ووزارة شؤون مجلس الوزراء ومدينة الحسين للشباب والى شريكنا الاستراتيجي امانة عمان الكبرى والخدمات الطبية الملكية وهيئة تنظيم الطيران المدني ومطار الملكة علياء الدولي والى الاتحادات الرياضية الأردنية الشريكة، العاب القوى ورفع الاثقال وكرة الطاولة وكرة السله والى الاتحادات الرياضية العسكرية للجيش والأمن العام والدفاع المدني والدرك وشكر خاص الى الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي ومحطات التلفزه والاذاعه والمواقع الالكترونية والصحف الأردنية على حسن تغطيتها و متابعتها لأحداث الدورة”.

وختم ابو الرز كلمته قائلا:” إن للمعوق طاقة بنائة تنميها روح الأسره الواحده و يفجرها حسن التعاون والتكافل والمسؤولية التي تسود كافة خلايا المجتمع وان الحقوق والخدمات الواجب ادائها لهذه الفئة من ابنائنا تفرضها لهم مواطنتهم الصالحة وانتمائهم الأصيل.. ولا تجيئ على أية حال منة أو منحة تجود بها بواعث الشفقه على مظاهر العجز والمسكنة لديهم كما لا نقبل ان تكون تفضلا يجود به الأقوياء على الضعفاء) رحم الله الحسين واسكنه فسيح جناته وحفظ ابا الحسين وأمده بالقوة و المناعة وأخذ بيده في خدمة الأمة و بنماء الوطن”.

كلمة اتحاد غرب آسيا البارالمبي

ثم ألقى الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس الإتحاد البارالمبي الأولمبي لمنطقة غرب آسيا كلمة قال فيها ” ان هذه الدورة تعد الحدث الرياضي الأكبر على مستوى دول منطقة غرب آسيا عددا وعدة من حيث الرياضات المدرجة وعدد الفعاليات المصاحبة، وتقدم بني رشيد بالشكر والتقدير للأردن على حسن استضافته لهذه الدورة ومعرباً عن أمله في ان يكون هذه التجمع استثماراً ايجابياً لتمكين روح الانسجام والترابط والتآخي بين جميع رياضيي منطقة غرب آسيا.

وختم بني رشيد “ان استضافة الأردن لقرابة 700 رياضي ورياضية يمثل انعكاساً حقيقياً لقدرة ومكانة المملكة الرفيعة في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى”.

بعد ذلك أعلن راعي الحفل عن افتتاح الدورة رسمياً، قبل بدء مراسم رفع علم الدورة بمشاركة الدكتور محمد ابو رمان وزير الشباب ووزير الثقافة رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة وكذلك مشاركة رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية ورئيس الإتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا ومها البرغوثي الامين العام للجنة البارالمبية الاردنية (مديرة الدورة).

ونيابة عن اللاعبين المشاركين ألقى العداء الكفيف لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى نبيل مقابلة قسم اللاعبين، ثم القى الحكم الدولي الأردني محمد العمور قسم الحكام، ليتفاعل الجميع فيما بعد مع فقرة فنية فلكلورية قدمتها فرقة أوسكار.

تكريم سمو الأمير رعد بن زيد

حرصت اللجنة البارالمبية الأردنية على استثمار هذه المناسبة الكبيرة لتكريم سمو الأمير رعد بن زيد الأب الروحي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك تقديراً لدوره الرائد والتاريخي في حمل الأمانة بكل جد وإخلاص وإعطاء وقته وجهده وعلى امتداد سلسلة من العقود لينهض بإتحاد رياضة المعوقين / اللجنة البارالمبية الأردنية الى الواجهة العالمية.

كما قدر الحضور لسمو الأمير رعد خدماته الجليلة للأشخاص ذوي الإعاقة وما تحقق لهم من قوانين وأنظمة ومؤسسات تكفل لهم حقوقهم وتعزز من مكانتهم وتمنحهم فرصة الإنخراط في نشاطات المجتمع كافة، فضلاً عن دور سمو الأمير رعد في قيادة اللجنة البارالمبية لتحقيق العديد من الإنجازات والميداليات على مستوى دورات الألعاب البارالمبية والبطولات العالمية والقارية.

مقتطفات من حفل الإفتتاح

– حضر الحفل سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ود. محمد خير مامسر وزير الشباب والرياضة الأسبق ود. ساري حمدان نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وناصر المجالي امين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ود. عاطف رويضان مدير عام مدينة الحسين للشباب، إضافة لكل من ماجد العصيمي (الإمارات) رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ومحمد الهاملي (الإمارات) عضو اللجنة البارالمبية الدولية و محمد جميل أبو الطيب رئيس هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية والعديد من الشخصيات الرياضية والشبابية الأردنية والعربية والدولية.

– تناوب على تقديم فقرات حفل الإفتتاح الزميل الإعلامي اللبناني طوني خليفة والزميل محمد قدري حسن المستشار الإعلامي للجنة البارالمبية الأردنية.

– قناة الأردن الرياضية تولت نقل حفل الإفتتاح على الهواء مباشرة، وبحسب الدكتور ماجد العدوان ستتولى القناة متابعة فعاليات الدورة رغم زحمة الأنشطة العربية والدولية خلال الشهر الحالي.

افتتاح مسابقة كرة السلة

تفتتح عند الساعة الرابعة عصر يوم غد الثلاثاء منافسات لعبة كرة السلة للكراسي المتحركة التي تشهدها صالة الأمير حمزة بن الحسين بمشاركة (6) منتخبات هي: الأردن، العراق (حامل اللقب)، سلطنة عُمان، الكويت، البحرين والإمارات، حيث يمثل منتخبنا البارالمبي اللاعبون: سالم صواطفة، صهيب صفية، عامر لافي، أسامة أبو خاطر، سيد احمد، أسامة بو جوية، محمد الخزاعلة، احمد الحطاب، سامر ثابت، احمد القرعاوي، مروان الضميري، بإشراف المدربين حمزة الهندي وفادي قدسية.

اخبار متنوعة

– يعقد الساعة الثالثة عصر يوم غد الثلاثاء الإجتماع الفني لمسابقة رفع الأثقال بغشراف السيد عزام الزعبيالذي قال ان المسابقات الرسمية تبدأ عند الساعة 12 ظهر الأربعاء بصالة الشهيد راشد الزيود ومشاركة (32) رباعاً و(8) رباعات يمثلون: الأردن، العراق، الإمارات، سوريا واليمن.

– يعقد الساعة الرابعة عصر يوم غد الثلاثاء الاجتماع الفني لمسابقة كرة الطاولة التي تبدأ صباح الاربعاء في صالة كلية التربية الرياضية للجامعة الاردنية بإشراف السيد عصام الفقير الذي قال ان عدد المشاركين ارتفع الى (37) لاعباً ولاعبة يمثلون الأردن، فلسطين، العراق، الكويت، الإمارات والسعودية.

– كان من ابرز قرارات المكتب التنفيذي للإتحاد البارالمبية لمنطقة غرب آسيا الذي عقد صباح الاثنين في عمان منح مملكة البحرين شرف استضافة الدورة الثالثة بعد عامين.

– د. حسين ابو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الاردنية والآنسة مها البرغوثي الامين العام للجنة البارالمبية مديرة الدورة و جاسر نويران رئيس اللجنتين الفنية والمسابقات لإتحاد غرب آسيا التقوا رؤساء الوفود المشاركة بحضور د. عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا.

– اللجنة المنظمة العليا ثمنت لأسرة مطار الملكة علياء الدولي جهودها وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات للوفود الواصلة الى الأردن.