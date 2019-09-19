الأمير رعد: فخورون باستضافة دورة العاب غرب آسيا البارالمبية

عمان – إعداد اللجنة الإعلامية لاتحاد الاعلام الرياضي

بارك سمو الأمير رعد بن زيد لأبطال وبطلات الأردن وللأشقاء العرب نتائجهم الطيبة في منافسات النسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية التي انطلقت الإثنين الماضي وتستمر حتى مساء السبت المقبل.

تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي وبرعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية ومشاركة قرابة 700 رياضي ورياضية وإداري وإدارية يمثلون: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة إلى الأردن يتنافسون على قرابة 300 ميدالية ملونة لستة العاب هي العاب القوى (حركية، بصرية وشلل دماغي)، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، كرة الطاولة وبوشيا.

سمو الأمير رعد بن زيد أمضى الخميس عدة ساعات في مقر اللجنة البارالمبية ومجمع الأمير رعد بن زيد وصالة الشهيد راشد الزيود وصالة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية متفقدا أحوال المشاركين في هذه الدورة والمتنافسين على ميدالياتها والقابها وأرقامها ومساهما في تتويج كوكبة من الأبطال والبطلات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في خطوة تركت أثرا طيبا في نفوس كل الرياضيين وأسرة اللجنة البارالمبية الأردنية، كما أكد الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية خلال حديثه للجنة الإعلامية مضيفا أن أسرة اللجنة البارالمبية لن تنسى الدور التاريخي لسمو الأمير رعد في رعاية أنشطتها على امتداد سلسلة من العقود، فيما قالت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية مديرة الدورة أن زيارة سمو الأمير رعد ومبادرته الإنسانية تعكس مدى اهتمام سموه بتقديم كل ما يلزم اسهاما في إنجاح النسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية.

وكان سمو الأمير رعد تابع فوز الأردن على قطر 15-5 في كرة الهدف للمكفوفين ومنافسات بطولة بوشيا، حيث بارك لبطلتنا حنين نصيف المجذوبة حصولها على الميدالية البرونزية، كما توج عبد الكريم خاطب بذهبية رفع الأثقال وحرص على تتويج كوكبة من أبطال وبطلات كرة الطاولة.

سمو الامير رعد بن زيد الذي أشاد بالتغطية الإعلامية وبدور اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اتحاد الاعلام الرياضي ناشد وسائل الإعلام بتعزيز اهتمامها بأنشطة اللجنة البارالمبية، وفي رده على سؤال للجنة الإعلامية قال سمو الأمير رعد أنه فخور باستضافة الأردن لواحدة من أكبر التظاهرات الرياضية البارالمبية وسعيد بإنجازات أبطالنا وبطلاتنا معربا سموه عن أمله بأن يكون التوفيق حليفنا بتأهيل أكبر عدد ممكن لأبطالنا وبطلاتنا في بارالمبيك طوكيو 2020

الأمير مرعد بن رعد يتفقد الدورة

من جانبه حرص سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على زيارة مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين، الذي تابع جانبا من منافسات الدورة، والتقى مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية مديرة الدورة

ذهبية سادسة للأردن في رفع الأثقال

بحضور الأمير رعد بن زيد شهدت منافسات اليوم الثاني بمسابقة رفع الأثقال حصول الأردن على الميدالية الذهبية السادسة من خلال عبد الكريم خطاب دمج وزني 80-88 كغم رافعا 210 كغم، تاركا الفضية للإماراتي عادل البلوشي بـ187 كغم، والبرونزية للسوري زياد أندرو بـ160 كغم، فيما كانت ذهبية دمج وزني 72-80 كغم للعراقي رسل كاظم رافعا 200 كغم، تاركا الفضية للسوري شحادة عيسى بـ170 كغم، والبرونزية للإماراتي سيف محمد بـ150 كغم.

ذهبيتان للأردن في كرة الطاولة

وكانت حصيلة المشارك الفردي لكرة الطالة على مستوى الذكور ذهبية أسامة أبو جامع وفضية أسلام اليماني وصابر بلح وبرونزية إبراهيم دردس، نضال أبو دلبوح، عماد السراحنة، محمد نجادات، إسلام حبوش وخالد أبو الرز.

على مستوى السيدات كانت الحصيلة الأردنية ذهبية ختام أبو عوض وفضية فاتن عليمات وبرونزية هبة كرسوع، فيما حلت فاطمة العزام بالمركز الرابع ومريم العمايرة بالمركز الخامس في فئة 4+5، وتاليا حصاد كرة الطاولة.

الرجال

فئة (1+2): الميدالية الذهبية علي الساعدي (العراق)، الميدالية الفضية حامد لطيف (الكويت)، الميدالية البرونزية إبراهيم دردس (الأردن).

فئة (3): الميدالية الذهبية اسامه أبو جامع (الأردن)، الميدالية الفضية اسلام اليماني (الأردن)، الميدالية البرونزية يعقوب القاسم (الكويت).

فئة (4): الميدالية الذهبية منتظر السراجي (العراق)، الميدالية الفضية خضير سرهيد (العراق)، الميدالية البرونزية نضال أبو دلبوح (الأردن).

فئة (5): الميدالية الذهبية عادل جلاب (العراق)، الميدالية الفضية نزار رمضان (الكويت)، الميدالية البرونزية عماد السراحنه (الأردن).

فئة (6+7+8): الميدالية الذهبية حسن المجدي (العراق)، الميدالية الفضية عطالله الحايك (فلسطين)، الميدالية البرونزية محمد نجادات

(الأردن)

فئة (9+10): الميدالية الذهبية عبد الرحمن شفيق (العراق)، الميدالية الفضية صابر بلح (الأردن)، الميدالية البرونزية اسلام حبوش وخالد أبو الرب (الأردن).

السيدات

فئة (4+5): الميدالية الذهبية ختام أبو عوض (الأردن)، الميدالية الفضية فاتن عليمات (الأردن)، الميدالية البرونزية رسل الوائلي (العراق).

فئة (3): الميدالية الذهبية هديل الوائلي (العراق)، الميدالية الفضية (حواره القيسي (العراق)، الميدالية البرونزية هبة كرسوع (الأردن).

كرة الهدف للمكفوفين.. صدارة أردنية

في كرة الهدف للمكفوفين، واصل فريقنا الوطني المكون من اللاعبين:َ عبد الرمحي، محمد السيد، محمد بدر، محمد الدقم، أسامة الزيود، إبراهيم زكي صدارته بعد فوز ثالث على حساب قطر 15-5 حيث كان فاز في اليوم الأول على كل من الإمارات 12-2 وسلطنة عمان 11-1، فيما فازت العراق على السعودية 13-3 وعمان على الإمارات 10-3،

العاب القوى.. ذهبيتان للسولمة والمقابلة وفضية للهندي

توج عداء الكراسي المتحركة علي السوالمة بذهبية 1500 متر قاطعا المسافة بـ 4.45، فيما توج نبيل المقابلة بذهبية 1500 متر مكفوفين.

وعبر السالمة والمقابلة للجنة الإعامة عن اعتزازهما بهذا الإنجاز الذي يعزز مكانة الأردن على لائحة الميداليات.

وكانت الفترة المسائية لليوم الأول لمسابقات ألعاب القوى شهدت حصول لاعبنا أحمد هندي على فضية مسابقة الرمح لفئة 34 مسجلا 29.90 م تاركا الذهبية للعراقي حسين الخفاجي الذي سجل 32.04 م بينما نال القطري عبد الرحمن عبد القادر البرونزية مسجلا 26.36م.

منتخب السلة يفقد فرصة المنافسة

فقد المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة فرصة الوصول للمربع الذهبي بعد خسارته الثانية تواليا في المنافسات وجاءت أمام عمان 31-64، حيث كان قد خسر أمام الإمارات 35-56 في مواجهة الافتتاح، حيث سيلعب الجمعة على المركزين الخامس والسادس.