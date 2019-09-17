الأمير رعد يفتتح دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

عمان – الغد – مندوباً عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية، رعى سمو الأمير رعد بن زيد حفل افتتاح النسخة الثانية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، التي يستضيفها الأردن حتى مساء السبت المقبل بمشاركة قرابة 700 رياضي ورياضية وإداري وإدارية يمثلون كافة دول غرب آسيا الـ (12).

وتقام هذه الدورة تزامناً مع الذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي، حيث شهدت صالة الأمير حمزة بن الحسين في مدينة الحسين للشباب حفل الافتتاح الكبير الذي بدأ بالسلام الملكي وتلاه آيات من الذكر الحكيم، ثم طابور عرض وفود الدول المشاركة تتقدمهم صورة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وعلم الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا وعلم اللجنة البارالمبية الأردنية، ثم دخول وفود الإمارات، البحرين، الكويت، لبنان، السعودية، سوريا، العراق، سلطنمة عمان، فلسطين، قطر، اليمن والأردن.