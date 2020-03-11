الأمير عاصم يرعى بطولة الربيع لفروسية القفز

عمان- الغد- ينظم نادي الأصايل للفروسية على ميدانه، يوم السبت المقبل، بطولة “ربيع الأصايل” لفروسية القفز عن الحواجز، بمناسبة عيد الأم، حيث تقام البطولة تحت مظلة اتحاد الفروسية وبرعاية سمو الأمير عاصم بن نايف، والأميرة سناء عاصم.

وكانت اللجنة المنظمة برئاسة عبد الناصر النابلسي، وضعت الشروط العامة للبطولة، حيث يسمح للخيول المشاركة 3 مرات على نفس الفئة مع فارس مختلف، ويحق للفارس المشاركة بأي عدد من الخيول، ويحق للجواد المشاركة على فئتين مختلفتين مع نفس الفارس أو فارس آخر، ويتم تتويج أصحاب المراكز الخمس الأولى لكل فئة، ويتم توزيع ميداليات لكل المشاركين، ويلتزم الفارس بالزي الرسمي للاتحاد الملكي للفروسية، حيث فتح باب التسجيل في مقر النادي.

وقال مدير نادي الأصايل للفروسية، المدرب عبدالناصر النابلسي: “أن البطولة سنوية وتهدف للاحتفال بالمناسبة الوطنية عيد الكرامة، وتقديرا لجهود الأم التي تتابع الأبناء في التمرين والمباريات لتطوير الفرسان”.

وأكد النابلسي، أن النادي هو مركز لمحبي رياضة ركوب الخيل، مثمنا رعاية واهتمام سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة اتحاد الفروسية، ودعم الهاشميين لهذه الرياضة الأصيلة، إضافة لاهتمام الأمين العام كرستينا أبو دية في فتح المجال لرعاية الفئات العمرية.