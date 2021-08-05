الأمير عالية ترعى انطلاق فعاليات بطولة الإنتاج المحلي للخيول العربية الأصيلة

عمان-الغد- رعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، رئيسة الاتحاد الملكي للفروسية اليوم الخميس، انطلاق فعاليات بطولة الانتاج المحلي للخيول العربية الأصيلة، التي تقام منافساتها في مركز عمان للفروسية بمدينة الحسين للشباب.

وتابعت سمو الأميرة عالية، يرافقها سمو الأمير عاصم بن نايف، فعاليات الافتتاح التي جاءت أنيقة ومعبرة، في ظل مشاركة عدد كبير من الاسطبلات المحلية الزاخرة بالخيول العربية الاصيلة.

ويشهد اليوم مسابقات متنوعة بهدف الخروج بنتائج أولية، قبل اختتام البطولة يوم غد الجمعة والذي سيشهد الاعلان عن الفائزين في مختلف الفئات.