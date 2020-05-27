الأمير علي: اتحاد كرة القدم يسعى إلى تأمين المستحقات المالية للأندية

بلال الغلاييني

عمان – أشاد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم بالدور الكبير الذي تلعبه اندية المحترفين في تطوير اللعبة ومساندة الاتحاد في انجاح برامجه المختلفة، معربا عن أمله أن تتكاتف جهود الجميع في تخطي المرحلة الحالية، والانتقال إلى المرحلة المقبلة بكل ثقة.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الأمير مع رؤساء اندية المحترفين الذي عقد الليلة عبر تطبيق (زووم)، حيث اكد الأمير علي أن الاتحاد يسعى إلى تأمين المستحقات المالية للأندية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزامتها.

وتحدث رؤساء الأندية عن المعاناة التي تواجههم في المرحلة الحالية، والتي تأثرت كثيرا جراء التوقف الطويل للنشاطات المحلية بسبب تفشي فايروس كورونا، وزاد من معاناتها المالية خصوصا جراء التعاقدات التي ابرمتها مع اللاعبين، وما تتطلبه المرحلة من نفقات مالية.

واكد سمو الأمير إلى أنه سيرتب اجتماعا خاصا لرؤساء الأندية مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وبحضور وزير المالية، وذلك لوضع الحكومة في صورة المعاناة التي تمر بها الأندية وخصوصا المالية، وتأثير فايروس كورونا على ايقاف النشاطات الرياضية.

وشدد رؤساء الأندية أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودا كبيرة من كافة اركان اللعبة حتى يتمكن الجميع من تجاوز هذه الأزمة، وأن استئنافها لمنافسات دوري المحترفين تتطلب تأمينها بالمستحقات المالية.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo