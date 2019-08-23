عمان – الغد – أكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرةالقدم أن استضافة فلسطين للنسخة الأولى من بطولة الشباب التي افتتحت أمس الخميس يسجل كإنجاز جديد ونوعي سواءً لاتحاد غرب آسيا من جهة أو الاتحاد الفلسطيني من جهة أخرى.

الأمير علي: استضافة فلسطين لبطولة الشباب إنجاز نوعي واستثمار حقيقي https://t.co/0wXGeyLDKh — West Asian Football Federation (@waffootball) August 22, 2019

وأعرب سموه عن سعادته البالغة بتصدي الاتحاد الفلسطيني لهذه النسخة التي تكتسي أهمية كبيرة كونها باكورة نشاطات “واف” على صعيد فئة الشباب تحت ١٨ عاماً، وأبدى ثقته العالية بقدرة الأشقاء الفلسطينيين على تنظيمها بصورة مثالية توازي قيمتها الفنية والإدارية والتاريخية، مؤكداً أن تواجد ٦ منتخبات من منطقة غرب آسيا تحت مظلة واحدة وفي فلسطين تحديداً ما هو إلا تأكيد جديد على دور الاتحاد الفلسطيني الريادي والدائم؛ رغم التحديات والصعوبات التي لم تقف يوماً حائلاً أمام مساعيه الجادة لدعم وتطوير كرة القدم في المنطقة، والبقاء على الدوام عضواً فاعلاً ومؤثراً في اتحاد غرب آسيا.

واعتبر سمو الأمير علي أن البطولة التي تأتي استكمالاً لسلسلة نشاطات وبرامج اتحاد غرب آسيا في المنطقة ستكون دون أدنى شك استثماراً حقيقياً سيحقق الاستفادة الفعلية والإيجابية لمنتخبات الإقليم؛ ومن شأنها منحها فرصة الاستعداد المثالي لهم للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا وعلى اختلاف فئاتها العمرية ولكلا الجنسين.

وقال الأمير علي: “يحرص اتحاد غرب آسيا على الشمولية في تنظيم نشاطاته وهو المبدأ الذي ارتكز عليه أصلاً عند إعداد أجندته لهذا العام والتي تضمنت العديد من البطولات والبرامج الهادفة لتطوير منظومة كرة القدم لدى كافة الاتحادات الأعضاء، كما يعد النجاح الذي رافق هذه الفعاليات برهاناً ودليلاً قاطعاً على ما تسعى الهيئة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لتنفيذه على أرض الواقع وترجمةً لمسؤوليات “واف” تجاه كرة القدم في المنطقة والقارة الآسيوية على حد سواء”.

وتطرق سموه إلى ما شهدته الفترة القليلة الماضية من زخم كبير على مستوى بطولات اتحاد غرب آسيا وعلى ما تحقق من فوائد إيجابية انعكست على المنتخبات الوطنية التي شاركت خلالها، وهو ما ظهر جلياً على المستويات الفنية العالية التي رافقتها، إضافة إلى الإشادات التي أعقبتها من مختلف المستويات والتفاعل الواضح معها من قبل الاتحادات الأعضاء، والمتابعة الحثيثة من الاتحادين الآسيوي أو الدولي، الأمر الذي يسهم في مواصلة “واف” لتأدية رسالته تجاه النهوض بكرة القدم لديها وبكل مسؤولية وأمانة واحترافية.

وكانت قرعة بطولة غرب آسيا للشباب (دون 18 عاماً) والتي سحبت أمس الأول في فلسطين أسفرت عن وقوع المنتخب الفلسطيني المضيف بجوار قطر والأردن ضمن المجموعة الأولى، فيما جاءت منتخبات البحرين، العراق والإمارات ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وافتتحت منافسات البطولة أمس الخميس بلقاء المنتخب الإماراتي مع نظيره البحريني على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في رام الله تلتها مباراة الأردن وفلسطين على الملعب ذاته.