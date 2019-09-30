الأمير علي: بطولة أندية السيدات نقطة انطلاق حقيقية نحو آفاق جديدة

عمان – الغد – اعتبر سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، أن بطولة أندية السيدات التي تتحضر مدينة العقبة في جنوب الأردن لاستضافتها، تعد نقطة إنطلاق حقيقية نحو الوصول بكرة القدم النسوية إلى آفاق واسعة وجديدة.

وأكد سموه أن “واف” حرص على استحداث هذا النوع من البطولات، تنفيذاً لتوجهاته وأهدافه لتطوير ودعم كافة قطاعات كرة القدم وباختلاف فئاتها العمرية دون استثناء، بما يخدم المنطقة الغرب الآسيوية ويسهم بتعزيز خططها وبرامجها بشكل شمولي، مشيراً إلى أن تنافس سيدات المنطقة داخل إطار الفرق والأندية يشكل عاملاً إيجابياً ينعكس على المنتخبات الوطنية واللاعبات على حد سواء، لما في ذلك من مساحة لاكتساب المزيد من الخبرات.

وثمن سموه تفاعل الاتحادات الأعضاء مع برامج ونشاطات “واف” بشكل عام، ومع بطولة الأندية الجديدة بشكل خاص، مؤكدا أن مشاركة 5 أندية بنسختها الأولى يعد بداية جيدة جداً نسبياً، مبدياً ثقته بتوسع نطاق تمثيل الاتحادات الأهلية بها خلال النسخ المقبلة، وفي الوقت ذاته أكد أن اتحاد غرب آسيا سيواصل مساعيه الرامية لتعزيز كافة بطولاته والارتقاء بها ليكون التواجد بها حافزاً لدى الاتحادات المنضوية تحت مظلته.

وأضاف الأمير علي: “بينما تعتبر هذه البطولة الأولى من نوعها في المنطقة، إلا أنها تشكل امتداداً لبطولات نسوية عديدة نظمها “واف” منذ تأسيسه، ونحرص على ديمومتها واستمراريتها لما يمكن أن تفرزه هذه الأنشطة من مكتسبات فعلية تخدم التطلعات المستقبلية”.

ونوه سموه إلى الدور الذي يلعبه “واف” في الإقليم والقارة لتطوير كرة القدم النسوية، مؤكدا أن لهذا القطاع حيزاً كبيراً من أولويات واهتمامات الاتحاد؛ الذي حرص على جدولة أجندته السنوية بصورة تراعي نهضة وحيوية هذا الجانب في الآونة الأخيرة، ووفق آليات مدروسة وعلمية وعملية لتنفيذ خططه واستراتيجياته الساعية للتطوير.

ويذكر أن “واف” أعلن استحداث هذه البطولة عام 2018 وأدرجها منذ ذلك الوقت على أجندته لعام 2019، ليكون السبّاق والمبادر لتنظيم استحقاق واقعي وفعلي على هذا النطاق الذي ارتفع مستوى الاهتمام به أكثر في السنوات القليلة الماضية، ما دفع بالتالي الاتحاد الآسيوي قبل أيام قليلة لإقرار إقامة أول بطولة أندية مجمعة على مستوى آسيا للسيدات وبشكل إصدار تجريبي من 26 إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، ويشمل مشاركة أربعة اتحادات: أستراليا، الصين، اليابان، كوريا.

وستشكل بطولة “واف” القادمة فرصة للأندية النسوية في المنطقة للانطلاق نحو المشاركات القارية المقبلة، كما أن حضورها السبّاق على الصعيد الإقليمي يمنحها الحق والأولوية لتدخل بقوة كإحدى أطراف البطولات التي تنظم لاحقاً على المستوى الآسيوي.

إلى ذلك، ستقام بطولة “واف” لأندية السيدات على ملعب شركة تطوير العقبة خلال الفترة من 3 إلى 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وبمشاركة خمسة أندية هي، نجوم الرياضة اللبناني، الرفاع البحريني، أبو ظبي الإماراتي، أرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني وشباب الأردن.

وحسب نظام البطولة، ستتنافس الفرق في مجموعة واحدة، تقام مبارياتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وبحيث يتوّج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في الترتيب النهائي.