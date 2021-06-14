الأمير علي بن الحسين يرعى مباراة قدامى اللاعبين ومنتخب الشلل الدماغي

عمان – الغد – يرعى سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم واتحاد غرب آسيا مباراة كرة القدم الاحتفالية التي يشهدها ملعب خماسي مجمع سمو الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين وتجمع عند الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء منتخب رابطة اللاعبين الدوليين ومنتخب الشلل الدماغي لكرة القدم.

وثمنت أمين عام اللجنة البارالمبية مها البرغوثي حرص سمو الأمير علي بن الحسين على رعاية هذه المباراة التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين اللجنة البارالمبية واتحاد كرة القدم ورابطة اللاعبين الدوليين في عدة مجالات، مشيرة إلى أن أهمية هذه المباراة تكمن في تزامنها مع احتفالية المملكة بالمئوية الأولى للدولة الأردنية والعيد الـ75 لاستقلال المملكة وعيد الجلوس الملكي الـ22 وذكرى يوم الجيش والثورة العربية الكبرى.

وأكدت البرغوثي حرص اللجنة البارالمبية على التعاون مع اتحاد كرة القدم لتقديم كل مظاهر الدعم والمساندة لمنتخب الشلل الدماغي الذي يقوده المدرب الوطني ثابت عبيدات ويضم اللاعبين محمد الزغل (حارس مرمى)، عماد مسعود، إياد فؤاد، محمد ذيابات، جمال الحسنات، عبادة الربابعة، محمد شموط، علي الأسمر، يونس الحسنات، سامي أبو صعليك، أنس مرزوق، ليث الدروبي، ربيع جمعة، عادل زعروز، محمد سامي ومحمد شموط.

وينتظر أن يمثل منتخب قدامى رابطة اللاعبين الدوليين كوكبة من النجوم القدامى من أبرزهم: أحمد أبو ناصوح (حارس مرمى)، مؤيد سليم، رأفت علي، فيصل إبراهيم، بدران الشقران، عوض راغب وخالد نمر.