الأمير علي: عمّان تترقب بشغف الإعلان عن شعار مونديال قطر 2022

عمان -الغد- عبر سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا، عن سعادته الكبيرة باحتضان “عمّان” وعدد من العواصم والمدن العربية الأخرى، الإعلان عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، مساء يوم غد الثلاثاء.

ونشر سموه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “‏نترقب والعرب جميعاً لحظة الإعلان عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، وسعداء بأن تحتضن عمّان وعدد من العواصم والمدن العربية الأخرى هذا الإعلان التاريخي اليوم”.

وتأتي ‏خطوة ‎قطر في إشراك عواصم عربية في الكشف عن شعار ‎مونديال 2022، تأكيدا على أن هذه البطولة التاريخية ستكون لكل العرب، حيث سيتم عرض شعار كأس العالم على واجهة فندق الرويال عن طريق الديجيتال وعدد من المعالم البارزة في بعض الدول العربية والعالمية بطريقة موحدة في تمام الساعة 8:22 مساء يوم غد الثلاثاء.

نترقب والعرب جميعاً لحظة الإعلان عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، وسعداء بأن تحتضن عمّان وعدد من العواصم والمدن العربية الأخرى هذا الإعلان التاريخي اليوم. — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) September 2, 2019