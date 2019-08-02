الأمير علي يؤكد دعم اتحاد الكرة لـ “النشامى” في بطولة غرب آسيا

عمان – الغد – اطمأن سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، على وفد المنتخب الوطني، قبل مغادرته إلى اربيل لخوض منافسات بطولة غرب آسيا التاسعة.

وأجرى سموه اتصالاً مع مدرب النشامى فيتال بوركلمانز، أكد خلاله دعم الاتحاد المطلق للمنتخب الوطني، سعياً للظهور بالشكل المطلوب في غرب آسيا وتحقيق اللقب، الى جانب تخطي الدور القادم من تصفيات كأس العالم 2022.

وأبدى الامير علي ثقته بالنشامى، للعودة الى واجهة التألق مجدداً، وتحقيق تطلعات اسرة كرة القدم الاردنية كافة.

بدوره، نقل الامين العام للاتحاد، سيزار صوبر، رسالة سمو الامير علي للاعبي المنتخب قبل مغادرتهم الى العراق، مؤكداً على اهمية الفوز ببطولة غرب آسيا.

وقال صوبر: “وجه سمو الأمير علي، كافة كوادر الاتحاد، لتسخير كافة الامكانيات امام النشامى، ولتذليل اي معيقات تعترض طريق المنتخب الوطني، سعياً لتحقيق لقب البطولة و التي تحظى بمكانه خاص لدى سموه و التي حملت منذ انطلاقة نسختها الاولى قبل عشرين عاما اسم المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، وللمضي قدماً في تصفيات كأس العالم، لبلوغ مونديال قطر 2022”.

من جانبه، ثمن فيتال خلال حديثه مع الأمير علي، أهتمام سموه ودعمه المتواصل للنشامى، مؤكداً جاهزية المنتخب الوطني واصراره، على تقديم بطولة مثالية تجسد تطلعات وطموحات أسرة كرة القدم الأردنية.