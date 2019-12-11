الأمير علي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا غدا

عمان – الغد – تعقد اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا عند الساعة الرابعة عصر يوم غدٍ الخميس في فندق كيمبنيسكي عمّان اجتماعاً برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد.

وسيتم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق الذي عقد أيار الماضي، والإطلاع على العديد من الملفات الإدارية ومناقشة تفاصيل المسابقات والمصادقة على ما تتضمنه أجندة اتحاد غرب آسيا لعام 2020 من بطولات على مستوى الذكور والإناث.

وإضافة إلى ذلك سيتم المصادقة على تقارير بطولات الاتحاد السابقة، وعلى التقارير المالية والتسويقية، والإطلاع على اجتماعات ونشاطات اتحاد غرب آسيا المتنوعة، وتحديد موعد اجتماعي الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية القادمين في العام القادم، والعديد من الملفات على جدول الأعمال.