الأمير علي يتضامن مع لاعبة السلة روبي

عمان-الغد- تضامن سمو الأمير علي بن الحسين مع لاعبة كرة السلة روبي حبش، حول امتناع التلفزيون الأردني عن إجراء مقابلة معها بسبب بنطالها الذي يظهر ركبتها.

وقال الأمير: “أدعم النشميات والنشامى من جميع الرياضات الذين أعتبرهم خير من يمثلوننا في المحافل الدولية بروحهم المحاربة وأفعالهم.

وإذا تم التهجم والتنمر على كابتن المنتخب الوطني لكرة السلة، فسأقف معها وأدافع عنها.

منذ فترة أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تبعدنا أكثر فأكثر، وأصبحت منصة للتنمر والتهجم والتفريق.

أضحكتني بعض الردود المازحة، ولكن بنفس الوقت يحزنني الردود الجارحة.

أردننا هو بلد جامع وملاذ آمن، وعلينا أن نتقبل الرأي والرأي الآخر.

نختلف ولا نتنمر ولا نتهجم.. ولكل من تهجم أنتم تعلمون أنني قضيت نحو سنتين أحارب لكي يصبح الحجاب مسموح في المنافسات الرياضية حول العالم، ولكن نحترم أيضا الرياضيين الذين يختارون المنافسة بما يريحهم دون قانون اللعبة.

نحن الأردن حاضنة الحضارات، ولا يجب أن نتهجم على أي شخص بسبب عرقه أو جنسه أو دينه.

هذا هو الأردن الذي أعرفه ولا أعرفه غير ذلك.”

وكانت لاعبة كرة السلة الأردنية روبي حبش غردت عبر حسباها الشخصي على “تويتر”، إن التلفزيون الأردني منع ظهورها على الشاشة بسبب ارتداء “بنطال”، وأضافت كان عندي مقابلة على التلفزيون بس قال ممنوع “جينز ممزع”.