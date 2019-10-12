الأمير علي يتوج شباب الأردن بلقب أندية غرب آسيا للسيدات

عمان – الغد – توج سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة القدم، فريق شباب الأردن بلقب بطولة غرب آسيا للأندية النسوية بنسختها الأولى، التي استضافتها مدينة العقبة خلال الفترة من 3 حتى 11 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وحل شباب الأردن بصدارة ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، ونجوم الرياضة اللبناني ثانيا بـ7، وأبو ظبي الإماراتي ثالثاً بـ6، والرفاع البحريني رابعاً بـ3، والارثوذكسي الفلسطيني خامساً دون نقاط.

وقلد الأمير علي فريق شباب الأردن بميداليات المركز الأول وكأس البطولة بحضور عضوي الهيئة التنفيذية للاتحاد سليم خير، وستيفاني النبر، بالاضافة الى الأمين العام للاتحاد سيزار صوبر، وأمين عام اتحاد غرب آسيا خليل السالم، قبل ان يسلم فريق نجوم الرياضة ميداليات المركز الثاني، وأبو ظبي بالمركز الثالث.

وحصدت لاعبة شباب الأردن اليس كوسي جائزة هدافة البطولة، فيما احرزت نورا المزروعي من فريق أبو ظبي جائزة أفضل حارسة، وأفضل لاعبة نانسي تشاليون من نادي نجوم الرياضة، وحصل فريق أبو ظبي على جائزة اللعب النظيف.

وكان فريق نجوم الرياضة تعادل مع الرفاع 3-3، في الجولة الخامسة، قبل ان يفوز أبو ظبي على الارثوذكسي 11-0.