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الأمير علي يجدد الثقة بـ “النشامى” ويرفع معنويات فيتال واللاعبين

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

تصوير: أمجد الطويل 

عمان – بارك سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، الفوز العريض الذي حققه المنتخب الوطني الأول “النشامى” على الصين تايبيه بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي اقيم يوم أمس الثلاثاء على ستاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومع إطلاق الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن صافرة نهاية المباراة، توجّه سمو الأمير علي إلى أرض الملعب لمصافحة اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مباركا فوز “النشامى” على الصين تايبيه، بقوله: “يعطيكم العافية، انا واثق بقدرتكم على بلوغ الدور المقبل من التصفيات والتواجد في مونديال قطر”.

وحمل نزول سموه إلى الملعب ومصافحة المدير الفني فيتال وكافة اللاعبين، ما يشبه رسالة صريحة بتجديد الثقة بقدرة المنتخب الوطني على تحقيق حلم الأردنيين جميعا والمتمثل ببلوغ المحفل العالمي عام 2022 في قطر، حيث شكلت مصافحة سموه للاعبين والمدرب حافزا اضافيا لهم من أجل تحقيق الأفضل، خاصة وأن فيتال تعرض مؤخرا لهجمة جماهيرية وإعلامية شرسة، من شأنها التأثير سلبا على أداء ونتائج المنتخب.

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