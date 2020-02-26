الأمير علي يرعى توقيع اتفاقية الشراكة بين اتحاد كرة القدم و”مطعم حماده”

عمان – الغد – رعى سمو الامير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، اليوم الاربعاء توقيع اتفاقية الشراكة بين اتحاد الكرة، و”مطعم حماده”.

جاء ذلك خلال الحفل الذي اقيم في مقر نادي حماده بشارع الشهيد وصفي التل –الجاردنز-، حيث وقع الاتفاقية عن اتحاد كرة القدم، الامين العام سمر نصار، ومن جانب “مطعم حماده”، الرئيس التنفيذي رائد حمادة، بحضور اعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد، واعضاء مجلس ادارة النادي، الى جانب حشد كبير من ممثلي وسائل الاعلام المختلفة.

وبموجب الاتفاقية سيكون “مطعم حماده” الراعي الرسمي لدوري الناشئات ت 16، لموسم 2020، والذي سينطلق 28 شباط الجاري، بمشاركة واسعة تضم 16 نادياً، وهو ما يحدث لاول مرة في البطولات النسوية، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في الاونة الاخيرة، على صعيد تنظيم البطولات والمشاركة على حد سواء.

وقدمت الامين العام للاتحاد سمر نصار، شكر اتحاد الكرة، برئاسة سمو الامير علي، الى ادارة “مطعم حمادة”، لحرصها على رعاية هذا القطاع المهم، وهو ما يدل على تحمل مطعم حمادة مسؤوليته الوطنية تجاه دعم الرياضة والرياضيين، وخاصة كرة القدم النسوية، مشيرة أن هذه الاتفاقية ستسهم في تطوير لعبة كرة القدم النسوية.

كما اكدت نصار، ان هذا الدعم للناشئات يفتح باباً جديداً لجذب الرعاة، خاصة وان هذه الفئة العمرية شكلت انطلاقة لافتة للاردن نحو العالمية، من خلال استضافة بطولة كاس العالم للشابات ت17 بالعام 2016، قبل احتضان نهائيات كأس اسيا للسيدات بالعام 2018.

وشددت نصار على دور مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص للاقتداء بخطوات “حماده” بدعم كرة القدم الاردنية، مثمنةً دعم ودور شركاء الاتحاد كافة.

من ناحيته اشاد رائد حماده بجهود سمو الامير علي في تطوير كرة القدم الاردنية، وخاصة كرة القدم النسوية، مؤكداً اعتزاز ادارة “مطعم حمادة” بابرام هذه الاتفاقية والشراكة مع اتحاد كرة القدم.

وبين حماده ان العلاقة التي تربط مطعم حمادة مع الرياضة علاقة “وطيدة للغاية”، ومنذ سنوات، وخاصة بمجال كرة القدم، حيث حرص مطعم حمادة على تشكيل فريق خماسي بكرة القدم، وتواصل هذا الاهتمام من خلال تشكيل فريق للسيدات، وللشابات تحت 16.

واكد حماده حرصه على استمرار التعاون الإيجابي بين الطرفين مستقبلاً، بما يخدم تطلعات الجانبين بتطوير الكرة النسوية، التي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية، بفضل جهود سمو الامير علي.

وفي ختام مراسم التوقيع، قدم حماده درعاً تذكارياً الى سمو الأمير علي، تقديراً لجهوده الحثيثة في دعم ورعاية قطاع الكرة النسوية وكرة القدم الاردنية على وجه العموم.

واعقب حفل التوقيع، مؤتمراً صحفياً تحدثت خلاله عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد ستيفاني النبر، عن اهمية هذه الاتفاقية في الارتقاء بمنظومة الكرة النسوية.

اضافت: يولي الاتحاد عبر الدائرة النسوية اهتماماً كبيراً بقطاع الفئات العمرية للسيدات من خلال متابعة مراحل استعداد مختلف الاندية للمشاركة في البطولات بما ينعكس بشكل ايجابي على المنتخبات الوطنية.

يذكر ان “مطعم حماده” يحرص على دعم القطاع الرياضي بشكل عام، والكرة النسوية على وجه الخصوص، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية الأردنية في جميع المحافل، وعلى كافة المستويات، من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والذي يترجمه “مطعم حماده” على ارض الواقع.