الأمير علي يرعى حفل توقيع رعاية دوري الناشئات

محمد عمّار

عمان – رعى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، أمس في مطاعم حمادة المركزي، توقيع اتفاقية رعاية من مطاعم حمادة لدوري كرة القدم للناشئات تحت 16 عاما، ليكون الراعي الرسمي للدوري للموسم الحالي، والذي سيقام بمشاركة 16 فريقا، إلى جانب الإعلان عن تأسيس المطاعم لفريق كرة قدم نسوي للمشاركة في منافسات الموسم الحالي.

وأكد المدير العام لمطعم حمادة رائد حمادة، ان المسؤولية المجتمعية للمؤسسة راعت في توجهها لقطاع كرة القدم، من منطلق حرصها على دعم الرياضات المختلفة عموما وكرة القدم خصوصا، وان التوجه لرعاية دوري الناشئات، يأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية لدعم هذه الفئة المستهدفة، وذلك لرفد المنتخبات الوطنية بالعديد من الوجوه الجديدة لديمومة المنتخبات الوطنية.

وأكد حمادة ان تواجد سمو الأمير علي بن الحسين على رأس الهرم في اتحاد كرة القدم، يتطلب من كافة الشركات الأهلية التوجه لزيادة الدعم للعبة ولكافة الأندية واللاعبات، بما ينعكس ايجابا على المنتخبات الوطنية التي تمثل الوطن في الاستحقاقات العربية والاقليمية والدولية.

وقدمت الأمين العام للاتحاد سمر نصار، شكر اتحاد الكرة، برئاسة سمو الأمير علي، إلى إدارة “مطعم حمادة”، لحرصها على رعاية هذا القطاع المهم، وهو ما يدل على تحمل مطعم حمادة مسؤوليته الوطنية تجاه دعم الرياضة والرياضيين، وخاصة كرة القدم النسوية، مشيرة أن هذه الاتفاقية ستسهم في تطوير لعبة كرة القدم النسوية، بعد النجاح الكبير للأردن باستضافة بطولة العالم للناشئات، وكأس آسيا للسيدات، وهذا منح الاتحاد مزيدا من الخبرات المتراكمة لتوجيه ورعاية ودعم الأندية والمنتخبات الوطنية، وان الاتحاد يقدم الشكر الى مطعم حمادة على رعايتها لدوري الناشئات، مطالبة بمزيد من الرعاية من قبل الشركات الأهلية لتوجيه الرعاية والدعم للاندية بما ينعكس ايجابا على المنتخبات الوطنية.

وطالبت نصار بمزيد من الدعم من قبل المؤسسات والشركات الخاصة والاقتداء بمطاعم حمادة لدعم كرة القدم الأردنية.

وفي ختام الحفل، قدم رائد حمادة درعا تقديرية لسمو الأمير علي بن الحسين، فيما وقع الأمين العام للاتحاد سمر نصار ومدير مطاعم حمادة؛ رائد جمادة اتفاقية الرعاية والدعم للدوري.

القرعة

وجرت مراسم القرعة بحضور عضو الهيئة التنفيذية باتحاد الكرة ستيفاني النبر، ومسؤولة الكرة النسوية سولين الزعبي، وممثلي الاندية، حيث ستنطلق البطولة يوم الجمعة 28 شباط (فبراير) الحالي على ملعبي البولو بمدينة الحسين للشباب، وسيشارك في البطولة 16 ناديا، حيث تم توزيعها على 4 مجموعات، ضمت الأولى أندية عمان، الأهلي، الارثوذكسي، البتراء، فيما ضمت الثانية: النصر، الاستقلال، عجلون، القادسية، وجاءت فرق شباب الأردن، العروبة، حمادة، عمان إف سي في المجموعة الثالثة، فيما ضمت الرابعة اندية الحسين، الراية، جرش، الطرة.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي، حيث يلتقي أول كل مجموعة مع وصيف المجموعات الاخرى، وستكون مدة المباريات 80 دقيقة، مع السماح باجراء 5 تبديلات لكل فريق، كما تم تخصيص الجوائز المالية للبطولة، حيث ينال البطل 5 آلاف دينار، والوصيف 3 آلاف دينار، فيما ينال صاحب المركز الثالث ألفي دينار.

وأشرف على ادارة القرعة مديرة المسابقات بالدائرة النسوية نسرين الخزاعلة، ودينا سلامة، وسيتم اصدار الجدول الرسمي للمباريات اليوم.