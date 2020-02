الأمير علي يشكر سيزار ويُبارك لسمر منصبها الجديد – تغريدة

عمان – الغد – شكر سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لإتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، الأمين العام الأسبق سيزار صوبر على عمله الدؤوب خلال السنوات الماضية.

شكرا لسيزار صوير على عمله الدؤوب خلال السنوات الماضية و كل التوفيق ل @Samarnnassar في منصبها الجديد في إدارة الأمانة العامة ل @JordanFA

Thank you Sizar Soubar for the last few years of service and best of luck to @Samarnnassar on her new role as GS at @JordanFA

