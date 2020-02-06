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الأمير علي يشكر سيزار ويُبارك لسمر منصبها الجديد – تغريدة

منذ 50 دقيقة

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عمان – الغد – شكر سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لإتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، الأمين العام الأسبق سيزار صوبر على عمله الدؤوب خلال السنوات الماضية.

وجاء في تغريدة سموه عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “شكرا لسيزار صوير على عمله الدؤوب خلال السنوات الماضية وكل التوفيق لسمر نصار في منصبها الجديد بإدارة الأمانة العامة لإتحاد كرة القدم”.

وأسند سموه، في وقت لاحق يوم أمس الأربعاء، مهام إدارة الامانة العامة للاتحاد إلى سمر نصّار، بعد قبول الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام السابق سيزار صوبر، إلى نائب رئيس الهيئة التنفيذية، مصطفى الطباع.

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